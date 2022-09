Zemanova odveta? Prezident odmítl jmenovat státního zástupce Bodláka soudcem

Případy, ve kterých odmítl prezident Zeman jmenovat některé funkcionáře: V březnu 2013 se Miloš Zeman nemohl dohodnout s Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) na jménech velvyslanců.

Na jaře 2013 prezident Zeman odmítl jmenovat Martina C. Putnu profesorem.

V květnu 2015 Zeman odmítl jmenovat trojici profesorů.

V roce 2018 Zeman řekl, že nebude akceptovat europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) jako ministra zahraničí v chystané koaliční vládě ANO a ČSSD.

Zeman opakovaně odmítá jmenovat ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku do generálské hodnosti.

Zeman v květnu 2022 odmítl jmenovat do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu Simeonu Zikmundovou.