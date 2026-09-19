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Na konferenci spolku promluví Putinův politolog, účastní se i Zeman a Rajchl

Matěj Svěrák
  12:57
Konference spolku Svatopluk o střední Evropě a státech BRICS. Akce se účastní...

Konference spolku Svatopluk o střední Evropě a státech BRICS. Akce se účastní Miloš Zeman či Jindřich Rajchl. (19. září 2026) | foto: Matěj Svěrák, iDNES.cz

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Konference spolku Svatopluk o střední Evropě a státech BRICS. Akce se účastní...
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Poslanec SPD Jindřich Rajchl a bývalý prezident Miloš Zeman se účastní celodenní konference pořádnou spolkem Svatopluk, kde mimo jiné vystoupí ruský politolog Fjodor Lukjanov, který je jako vrcholný kremelský propagandista uvedený na sankčním seznamu Evropské unie. Na akci mimo jiné zaznělo, že je potřeba mít „pragmatické“ a „neutrální“ vztahy s Ruskem. Opozice proti setkání protestuje.

Setkání probíhá až do sobotního večera v pražském hotelu Duo. Kromě místopředsedy sněmovního výboru pro obranu Rajchla a exprezidenta Zemana se na akci objevila také bývalá předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, miliardář Zdeněk Jandejsek či Balázs Orbán. Ten je blízkým spolupracovníkem maďarského expremiéra Viktora Orbána.

Konferenci pořádá spolek Svatopluk, který v minulosti organizoval demonstrace proti vládě Petra Fialy a v posledních sněmovních volbách podpořil hnutí SPD a Stačilo!. Svatopluk vede bývalý diplomat Petr Drulák, který v současnosti působí i jako poradce u SPD.

Reportér iDNES.cz od několika členů konference na místě zjistil, že vedlejším diskusním tématem je kromě jiného také debata o „normálních“ a „pragmatických“ vztazích s Ruskem, s čímž má souviset i specifická pozice střední Evropy.

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Jako zástupce Ruska v pozdějších hodinách vystoupí politolog Lukjanov, který je uveden na ukrajinském i unijním sankčním seznamu. To znamená, že Lukjanov nemůže na Ukrajinu či na unijní území vycestovat a má zde i zmrazený majetek.

Podle informací iDNES.cz Lukjanov k posluchačům promluví distanční formou. Sankce na Lukjanova Evropská unie zdůvodňuje tím, že „formuje veřejné mínění a poskytuje ruské agresi ideologické krytí“. Lukjanov je mimo to znám svými propagandistickými rozhovory s Vladimirem Putinem, působí rovněž v Kremlem kontrolovaném časopise Russia in Global Affairs.

Konference spolku Svatopluk se koná v době, kdy český premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Navázal tak na slova polského premiéra Donalda Tuska, který varoval, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.

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Uspořádaná akce zneklidnila zástupce opozice. Šéf ODS Martin Kupka vyzval Babiše, aby se od celé akce oficiálně distancoval, stejně jako od vládního poslance Rajchla.

„Veřejně vyzývám Andreje Babiše, aby se distancoval od účasti vládního poslance Jindřicha Rajchla na této odporné putinovské seanci. Anebo Rajchla rovnou pošlete za Ural,“ napsal Kupka na sítí X.

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Poslanec SPD na Kupku následně reagoval s tím, že v době, kdy zástupci Spojených států jednají v Moskvě, nevidí na konferenci v Česku nic nevhodného. „Můj přístup je založený na sebevědomé prezentaci mých vlastních názorů a postojů k prosazování zájmů našich občanů, nikoliv Kyjeva a Bruselu,“ prohlásil Rajchl s tím, že účastníci akce nabízejí cestu k deeskalaci napětí a k míru.

Rajchl, jenž promluví krátce před Lukjanovem, potvrdil, že sankcionovaný Rus na setkání vystoupí na dálku přes internet. Exprezident Zeman na konferenci pronesl projev krátce po poledni. „Největší můj neúspěch byl, že jsem se totálně zmýlil ve Vladimiru Putinovi, protože jen nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny,“ řekl Zeman.

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Předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan k situaci podotkl, že někteří politici legitimizují výstup sankcionovaného Rusa na české akci. „Připomíná to okamžik, kdy si Trojané do bran města za velkého jásotu vezou nechvalně proslulého trojského koně,“ reagoval šéf Starostů.

Svatopluk chce na konferenci podle svého popisu v pozvánce diskutovat především o roli střední Evropy a o skupině BRICS, která měla svůj summit v úterý v Novém Dillí. Skupina BRICS vznikla v roce 2009 s cílem postavit se světovému uspořádání, v němž hrají hlavní roli Spojené státy a jejich západní spojenci. V současnosti její členové představují přes 40 procent světové populace a čtvrtinu globální ekonomiky. Patří do ní Brazílie, Čína, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Írán, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika a Spojené arabské emiráty.

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