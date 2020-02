Zeman nejspíš poletí navzdory koronaviru do Číny. Dříve chtěl vyslat Hamáčka

Jenže nakonec ještě může dojít ke zvratu. A to přesto, že se od té doby z čínské provincie Chu-pej a města Wu-chan rozšířil koronavirus a řada zemí včetně Česka zrušila lety do Číny.

Že prezident Zeman v polovině dubna nakonec do Číny možná poletí, řekl v rozhovoru pro sobotní vydání MF DNES šéf sociální demokracie Hamáček. A potvrdil to i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Oba ovšem mluvili o podmínkách pro čínskou stranu.

„Myslím, že věc účasti pana prezidenta není ještě uzavřena. Samozřejmě bude vše záviset na tom, jaká bude v Číně situace ohledně koronaviru. Nicméně pokud se celá ta akce uskuteční, je do jejího začátku ještě prostor k jednání s čínskou stranou o naplnění jejich slibů. Pokud budou naplněny, nemohu vyloučit, že pan prezident své rozhodnutí přehodnotí. Čas je do 17. dubna,“ sdělil Hamáček.

„Obecně platí, že jestli do té doby čínská strana naplní své investiční přísliby v České republice, může pan prezident své rozhodnutí přehodnotit,“ potvrdil jeho mluvčí Ovčáček.

Podle informací MF DNES záleží na tom, zda čínský státní konglomerát CITIC do poloviny dubna potvrdí stamilionovou investici třeba do strojírenské firmy Žďas na Vysočině v jejích rukou, kde by měla vyrůst továrna na disky do automobilových kol. Případně aby se CITIC významně zapojil do PPP projektů, nebo třeba potvrdil finanční stabilitu fotbalové Slavie pro příští léta. „Možností je víc. V podstatě dostali možnost si zvolit dle své libovůle, ať významně zainvestují do projektů, které jsou nejvíc rozpracovány. Ovšem významně,“ popsal MF DNES zdroj blízký jednání.

Co se týče hrozby koronaviru, nemělo by to podle prezidentova mluvčího Miloše Zemana nijak ovlivnit. „Pan prezident této hysterii nepodléhá. Každý by k té hrozbě měl přistupovat s maximální zodpovědností a vážností, ale k přehnané hysterii není důvod,“ uvedl Jiří Ovčáček.

Svoji účast na summitu Pekingu navzdory zdravotním hrozbám v Číně už potvrdil vicepremiér Hamáček. Na otázku, zda už si začal shánět dostatečný počet roušek, odpověděl: „Pokud ten summit bude, poletím tam. Otázkou je, zda budu šéfem delegace, anebo budu dvojkou v delegaci pana prezidenta. Co se týče rizika koronaviru, je to asi otázka na čínskou stranu. Nicméně pokud vím, tak Čína riziko lokalizovala do provincie Chu-pej. Mimo ní jde jen o individuální případy. Čínská strana musí vyhodnotit, zda má smysl summit udělat, zda tam žádné riziko nehrozí. Dle dostupných informací je zatím riziko v Pekingu úplně minimální,“ podotkl.

Mimochodem, Hamáček měl prý do Číny letět v příštích dnech na jednání s čínským vicepremiérem pro ekonomiku. Nakonec si ale cestu rozmyslel a odřekl ji.