Jsem rád, že se Válková nominace na ombudsmanku vzdala, řekl Zeman

„Já dokážu pochopit článek o ochranném dohledu. Ano, byl zneužíván proti disidentům, ale stejně tak byla zneužívána i psychiatrická léčba. To neznamená, že by nebyli blázni, které na psychiatrii skutečně musíte poslat,“ řekl Zeman.

Otazník však pro něj je nevědět, kdo to byl Josef Urválek. To by podle Zemana měli vědět všichni dospělí občané. „Byl to nejodpornější zjev české, tehdy československé justice, který poslal na smrt řadu lidí,“ dodal. Je tedy podle svých slov rád, že se Válková nominace sama vzdala.

Zeman také řekl, že jako ombudsmanku si dokáže představit poslankyni Kateřinu Valachovou (ČSSD). Pokud by mu ji předseda strany Jan Hamáček navrhl, neměl by nic proti.



Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Zeman ji přitom dříve nominoval na ombudsmanku. Že by nominaci měla Válková odmítnout, prohlásil v sobotu v televizi Prima premiér Andrej Babiš.