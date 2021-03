Zeman roznítil zemskou vzpouru. Hejtmani odmítají neschválený Sputnik

„Prezident Zeman chce, aby se očkovalo vakcínou Sputnik bez standardního schválení evropské lékové agentury a navrhne odvolat každého, kdo to odmítá. Pokud chce, aby se očkovalo Sputnikem bez registrace v jižních Čechách, tak hlásím, že na to musí najít někoho, kdo odvolá hejtmana,“ reagoval ostře hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

K jeho postoji se pak přidali i další dva hejtmani za Liberecký a Karlovarský kraj.

„Pokud chce pan prezident někoho odvolat za to, že nechce umožnit očkování vakcínou Sputnik, ať si mě přidá na seznam a začne hledat většinu v krajském zastupitelstvu. V našem kraji se vakcínami bez registrace EMA očkovat nebude, a to bez ohledu na to, odkud jsou,“ uvedl na svém Twitteru Martin Půta.

„Podepisuji a připojuji se k Martinu Půtovi,“ reagoval po chvíli hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Následně se přidala i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Ani té se totiž nelíbí, že by se v Česku očkovalo vakcínou, která nemá souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky. „Vakcína Sputnik bez EMA a SÚKLu? Ani náhodou. Díky za pochopení,“ uvedla.

Zeman v rozhovoru s Parlamentními listy označil ministra zdravotnictví Jana Blatného a šéfku SÚKLu Irenu Storovou za hlavní překážky pro dodávky Sputniku. Odmítáním ruské vakcíny podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny.

Blatný naopak chce, aby byly vakcíny schváleny v Evropské unii, stejně jako ostatní nyní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana. Nyní ale prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a ČR jimi začala očkovat před rozhodnutím evropských orgánů.

Blatný odmítl, že by sám odstoupil z funkce. Personální změny odmítl i premiér Andrej Babiš. Šéf zdravotnictví trvá na tom, že ruská látka musí mít před využitím v ČR souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Ta zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny 4. března, posouzení může trvat i několik měsíců.