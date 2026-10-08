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Miloš Zeman jako žolík stran do voleb. ANO či SPD věří, že jim pomůže jeho podpora

Matyáš Müller

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Bývalý prezident vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české státnosti: Hrdinství a vlastenectví versus historický revizionismus a kolaborace“. Konal se pod záštitou poslance SPD Tomáše Doležala. (6.října 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Miloš Zeman je v týdnech před komunálními a senátními volbami nejaktivnější za dlouhé měsíce, ne-li roky. Místo tradiční podpory hnutí ANO či uskupení Stačilo! jako v posledních sněmovních volbách nyní bývalý prezident podpořil kampaň hnutí PRO Jindřicha Rajchla a objevil se i na akcích pod záštitou SPD. Podle oslovených politologů za tím mohou být osobní spory mezi předsedou hnutím ANO Andrejem Babišem a Zemanem, ale také Zemanova tradiční obliba v zapojování se do veřejného dění.
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„Stýská se mu po prezidentské funkci i po době, kdy mohl ovlivňovat politické zákulisí,“ myslí si politolog Aleš Michal z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Podobně mluví i jeho kolega. „Může to být nostalgie po politice,“ přidává se Lukáš Valeš z pražské Newton University.

Na žádost jednotlivých kandidátů do Senátu jsem vyjádřil svoji podporu třem kandidátům ANO, dvěma kandidátům strany PRO a jedné kandidátce Stačilo!

Miloš Zeman

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