Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci abscesu na zádech

Autor:
  20:47
Bývalý prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v jedné z pražských nemocnic podstoupil akutní operaci. Měl hnisavý absces na zádech. Podle manželky Ivany Zemanové je jednaosmdesátiletý exprezident po zákroku v pořádku.
Předvolební debata Jany Maláčové, které se účastní i exprezident Miloš Zeman....

Předvolební debata Jany Maláčové, které se účastní i exprezident Miloš Zeman. (2. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
23 fotografií

Zemanová nynější operaci potvrdila webu Blesk.cz. Během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát.

Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.

Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku na Kladensku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry.

Zeman ve vysílání špatně artikuloval. Silná bronchitida, tvrdí jeho spolupracovník

V polovině letošního března se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

Po odchodu z nejvyšší ústavní funkce bývalý prezident žije ve svém domě v Lánech, který si nechal postavit. Nadále se vyjadřuje k současné politické situaci, s domácími i zahraničními politiky a dalšími osobnostmi se setkává ve své dejvické kanceláři.

22. září 2021
Vstoupit do diskuse (44 příspěvků)

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po dnešním telefonátu...

16. října 2025  17:05,  aktualizováno  21:17

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

16. října 2025  21:06

Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci abscesu na zádech

Bývalý prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v jedné z pražských nemocnic podstoupil akutní operaci. Měl hnisavý absces na zádech. Podle manželky Ivany Zemanové je jednaosmdesátiletý exprezident po...

16. října 2025  20:47

Odložení kauz exkancléře Mynáře je definitivní, pomohla mu Zemanova slova

Odložení kauz Vratislava Mynáře spojených s jeho působením na postu kancléře bývalého prezidenta Miloše Zemana je definitivní. Nynější vedení prezidentské kanceláře neuspělo se stížností proti...

16. října 2025  20:07

Červená linie. Izrael dává potichu najevo, že s ministrem Turkem by měl problém

Premium

Izraelská vláda sice udržuje přátelské vztahy s mnoha kontroverzními evropskými politiky, s Filipem Turkem jako českým ministrem zahraničí by však měla problém. Židovský stát opatrně signalizuje:...

16. října 2025

Naděje pro děti se vzácným kožním onemocněním: na výzkum jde miliarda

Český fond LIFE BioCEEd chce investovat zhruba miliardu korun do vývoje genové terapie pro léčbu Nethertonova syndromu, což je vzácné kožní onemocnění postihující děti. Dosud na něj lék neexistuje....

16. října 2025  19:24

Epidemie žloutenky vyburcovala Česko. Očkovalo se dvakrát víc lidí než loni

Proti žloutence typu A lékaři letos očkovali více než 112 tisíc lidí, což je proti loňsku téměř dvojnásobek. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví (MZd). Česká lékařská společnost Jana Evangelisty...

16. října 2025  17:41,  aktualizováno  19:12

Ve Vysokých Tatrách zemřel český turista, zřítil se z výšky tří set metrů

Český turista zahynul po pádu z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Podle horské záchranné služby (HZS), která o tragédii informovala na svém webu, třiačtyřicetiletý muž zřejmě uklouzl na...

16. října 2025  16:20,  aktualizováno  19:11

Rakousko prodloužilo kontroly na hranicích s Českem do poloviny prosince

Rakousko prodloužilo namátkové kontroly na hraničních přechodech s Českou republikou do 15. prosince, informovalo české velvyslanectví ve Vídni. Rakousko tak o dva měsíce prodloužilo kontroly, které...

16. října 2025  18:45,  aktualizováno  19:03

Babiš jednal se slovenským ministrem, chce oživit spolupráci V4

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který jedná o sestavení nové vlády, se setkal se slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem. Mluvili o nadcházejícím summitu EU, migračním paktu i oblastech,...

16. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší dar v hodnotě 10,5 milionu

Lidická sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší umělecký dar ve své historii, a to od turecko-britské sběratelky Hümy Kabakciové. Hodnota sady uměleckých děl byla vyčíslena na 500 tisíc...

16. října 2025  18:55

Hospodaření České televize by mohl nově kontrolovat NKÚ, návrh projednal Senát

Senát začal projednávat návrh, která by dal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslancům by horní komora parlamentu mohla dokument poslat na...

16. října 2025  18:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.