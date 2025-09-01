„Na dovolené ve Vysokých Tatrách jsem obdržel darem krásnou fujaru. Zkouším na ni hrát. Zatím z nástroje vychází tóny, ale melodie to ještě není,“ napsal k videu bývalý prezident a připojil také vzkaz pro studenty. „Posílám vzkaz všem, kterým začíná školní rok: držte se, žádný učený z nebe nespadl,“ doplněné spoustou emoji.
V dalším příspěvku uvedl, že se sešel s místopředsedou Národní rady Slovenské republiky Peterem Žigou při „velmi příjemném setkání u grilu“. Dle jeho slov se shodli na nutnosti zlepšení vzájemných vztahů mezi Českem a Slovenskem. Dodal také, že si užívá dovolenou před „zajímavým podzimem u nás doma“.
Hudební pokusy Miloše Zemana vzbudily spoustu reakcí. Exprezidentovi příznivci cení Zemanovu snahu, ale také vitalitu. „Na koncert to není, ale jinak dobrý,“ píše jeden. Ti, co chtěli dostat pana prezidenta z úřadu, mají asi osypky,“ píše další a jiný připomíná, že Zeman vypadá na dovolené odpočatě a zdravě. Další komentující zase Zemanův styl znejistěl, zda do fujary fouká, anebo z ní saje. „Nic z toho neteče, co Mildo?“ napsal například frontman skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba pod Zemanův příspěvek a i další připomínají, že fujara není lahev alkoholu, který si exprezident rád dopřeje.
