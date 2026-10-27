Zemanovo jméno se v anketě iDNES.cz objevilo ve více než deseti případech, několik nominací by získal od čtenářů také další bývalý prezident Václav Klaus. Z dalších politiků se zde objevilo i jméno končící senátorky Miroslavy Němcové (ODS), poslanců Jindřicha Rajchla (PRO) a Filipa Turka (Motoristé sobě) či ústavního právníka Aleše Gerlocha, který v nedávných volbách neúspěšně kandidoval do Senátu za hnutí ANO.
Časté jsou také nominace sportovních osobností. Několikrát se objevilo jméno hokejového útočníka Davida Pastrňáka, kterého čtenáři vyzdvihovali především za jeho reprezentaci Česka v zámořské NHL. Zmínili také zápasníka Jiřího Procházku či lezce Adama Ondru. Toho Sněmovna navrhla na vyznamenání už v roce 2019, ocenění od prezidenta Zemana se však nedočkal.
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Od čtenářů iDNES.cz padlo také jméno vítězky letošní tenisové dvouhry žen na Wimbledonu, Lindy Noskové.
Z oblasti humanitárních a dobročinných organizací se zde objevila jména ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka či zakladatele projektu Dárek pro Putina Martina Ondráčka.
Nárožný či pornofolkař
Velký počet nominací pochází také z oblasti kultury. Z herců se objevilo jméno Petra Nárožného, který letos dostal cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Mnohokrát zaznělo také jméno Jiřiny Bohdalové, která však již má propůjčeno nejvyšší státní vyznamenání – Řád bílého lva. V roce 2021 ji ocenil tehdejší prezident Zeman. Čtenáři navrhli i herce Ondřeje Vetchého.
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Z pěveckých osobností by čtenáři rádi ocenili zpěváka Petra Jandu, který v roce 2024 získal od prezidenta Petra Pavla medaili Za zásluhy I. stupně, hudebníka Ivana Mládka, kterému se ocenění zatím vyhýbá, či Vladimíra Mišíka.
Objevilo se však i jméno Milana Smrčky, známého jako Záviš. Jeho tvorba je označována jako takzvaný „pornofolk“, neboť jeho texty obsahují množství sprostých slov. Někdy bývá také označován za „knížete českého pornofolku“.
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Snad v každém hlasování se zmiňuje jméno spisovatele Milana Kundery. Ten se objevil také v mnoha nominacích Parlamentu, prozatím neúspěšně.
Prezident může udělit vyznamenání také „in memoriam“, často se to děje u bývalých členů armády. Čtenářům by se tak líbilo ocenění například pro Jaroslava Sýkoru, dlouholetého vojenského pilota a později významného sociologa, či pro Bohumila Landu, příslušníka 311. československé bombardovací perutě, který zahynul v roce 1940 při bojích v druhé světové válce.
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28. října 2025