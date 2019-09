Babiš přijel za Zemanem do Lán, řeší spolu aktuální politické dění

19:56 , aktualizováno 19:56

Premiér Andrej Babiš v pondělí večer dorazil do zámku v Lánech na pravidelné setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka by spolu měli hovořit o aktuálním dění. Dá se očekávat, že by mohli mluvit o zastavení premiérova stíhání či o nedávných prezidentových výrocích o „oduznání“ Kosova.