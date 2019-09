Brzda ústavní žalobě přišla jak dar, přát Zemanovi však veřejně moc nechtějí

Zítra má prezident narozeniny. 75 let. Volali mi z TV NOVA, jestli bych prezidentovi k narozeninám něco nepopřál. Dost jsem o tom přemýšlel. Chvíli jsem měl v hlavě myšlenku tu žádost odmítnout. Dost možná všechno co řeknu, bude vnímáno jako provokace. Ale nakonec jsem se rozhodl před touhle výzvou neutíkat.



Tedy panu prezidentovi, jako každému člověku tohoto úctyhodného věku přeju zejména zdraví. No a potom mu opravdu upřímně přeju, aby nejenom v rodině, ale i v práci byl obklopen lidmi, kteří ho mají upřímně rádi.



Pořád se nemůžu vzdát pocitu, že láska v životě jednotlivce, je vždy prospěšná pro celou společnost.