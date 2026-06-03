Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vystrčil na Tchaj-wanu připomněl Havlův odkaz a varoval před populismem

Autor: ,
  16:48
Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil ve středu na tchajpejské univerzitě hovořil o odkazu prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla. Zdůraznil přitom společné demokratické hodnoty Česka a Tchaj-wanu, propojení svobody a odpovědnosti a nutnost nepodléhat populismu a autoritářství.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...
Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš, předseda sněmovny Tomio Okamura senátu Miloš Vystrčil a...
12 fotografií

„Česko a Tchaj-wan si zkrátka rozumí, jsme propojeni více než si myslíme,“ prohlásil Vystrčil na Národní univerzitě Čcheng-čch’ v Tchaj-peji na úvod konference Dialogy Václava Havla – Lidská práva a odpovědnost v měnícím se světě. V této souvislosti hovořil o přechodu od autoritářského režimu k demokracii pokojnou cestou a o tom, jak jsou v tomto ohledu Česko a Tchaj-wan výjimečné země.

Havla popsal Vystrčil jako „statečného člověka, disidenta a později nevšedního, charismatického státníka s velkým přesahem a nadčasovými vizemi“, a poděkoval Tchaj-wanu, že na něj nezapomíná.

Velká pocta. Tchajwanský prezident udělil Vystrčilovi Řád příznivých oblaků

„Nepodléhejme populismu, autoritářství a nepřipusťme cenzuru. Oslabujeme tím to nejcennější, demokracii,“ dodal. „Na Tchaj-wan jsem přijel znovu také proto, možná hlavně proto, abych vám naslouchal. Abychom vedli dialog. Abychom si říkali své názory a přemýšleli o nich,“ řekl Vystrčil, který ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.

Na konferenci promluvila také bývalá tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, která se s Havlem v roce 2004 setkala na konferenci Forum 2000. „Jeho poselství silně rezonovalo u mnoha lidí na Tchaj-wanu, kteří ve zkušenostech České republiky viděli odraz naší vlastní cesty k demokracii,“ uvedla podle deníku Taipei Times.

Vystrčil z Tchaj-wanu vzkazuje Číně: My si rozhodneme, s kým se budeme přátelit

„Na Tchaj-wanu, stejně jako v České republice, věříme, že lidé by měli mít silný hlas při utváření naší společné budoucnosti a že by jim měla být zaručena důstojnost, svoboda a lidská práva, která demokracie chrání,“ dodala.

Odhalil i lavičku Václava Havla

Ve středu odpoledne se Vystrčil a starosta Tchaj-peje Čchang Wang-an zúčastnili i odhalení lavičky Václava Havla v jednom z parků tchajwanského města. Jedná se o třetí levičku Václava Havla v Asii po podobných instalacích v Japonsku a Jižní Koreji. Vznikala zhruba tři roky po návrhu na její zřízení, uvedl podle agentury CNA starosta Tchaj-peje.

Podle starosty je smyslem lavičky myšlenka, že díky demokratickému dialogu mohou spolupracovat mezi sebou i lidé s odlišným názorem. Vystrčil pak vyjádřil přání, aby se duch instalace šířil světem a povzbudil lidi k debatě a hledání řešení nad rámec partikulárních zájmů.

Linkou a s menší delegací. Známe detaily i cenu Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan

Vystrčilova čtyřdenní návštěva se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Čína cestu na Tchaj-wan odsoudila; ostrov považuje za svoji vzbouřeneckou provincii a Vystrčil podle Pekingu vážně zasáhl do čínských vnitřních záležitostí. Vystrčilovu cestu kritizoval také český premiér Andrej Babiš, podle kterého poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou.

Předseda Senátu, který nakonec na Tchaj-wan dorazil v pondělí přímou komerční linkou, po příletu prohlásil, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny a nikoli čínským principem jedné Číny. Na výměnách názorů mezi českým Senátem a tchajwanským zákonodárným sborem podle něj není nic špatného, protože parlamentní diplomacie je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu

Stavba dálnice D3 (1. června 2026).

V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...

Schillerová obhajuje před poslanci novou EET. Výjimku dostanou malí živnostníci

Přímý přenos
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....

Poslanci začali jednat o návratu elektronické evidence tržeb. „Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma,...

3. června 2026  6:07,  aktualizováno  17:12

Je jen otázkou času, kdy zvýšíme rozsah odvetných útoků, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě, kde se...

Intenzivnější ukrajinské údery na cíle v hloubi Ruska umožňují Kyjevu vyjednávat o ukončení války za rovných podmínek, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na společné tiskové konferenci s...

3. června 2026  12:09,  aktualizováno  17:11

Motorkář zahynul při nehodě u Prahy, srazil se s dodávkou

Srážka motorkáře s dodávkou v obci Psáry. (3. června 2026)

K tragické nehodě dneska odpoledne vyjížděly složky IZS do Psár na jih od Prahy. Při střetu s dodávkou zde zahynul motorkář.

3. června 2026  16:41,  aktualizováno  16:58

Prezident se v Chropyni projel obrněným vozem, se skauty vyrazil na Hostýn

Prezident Petr Pavel ukončil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje výšlapem na...

Petr Pavel a jeho manželka Eva ve středu zakončili dvoudenní cestu Zlínským krajem. Ráno prezident zavítal ve Vizovicích na Zlínsku do areálu výrobce modulárních systémů KOMA Modular, před obědem pak...

3. června 2026,  aktualizováno  16:52

Vystrčil na Tchaj-wanu připomněl Havlův odkaz a varoval před populismem

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil ve středu na tchajpejské univerzitě hovořil o odkazu prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla. Zdůraznil přitom společné demokratické hodnoty...

3. června 2026  16:48

Snížení poplatků, lákadla pro mladé. Vláda představila změny v penzijku

Tisková konference k představení výhod třetího penzijního pilíře nazvaná Lepší...

Premiér Andrej Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou představili novinky v dobrovolném spoření na důchod. „Děláme největší zlepšení penzijního spoření v jeho historii. Pomůžeme všem téměř...

3. června 2026  10:48,  aktualizováno  16:46

Mladistvý lupič útočil na ženy kvůli penězům, soud ho poslal do vazby

ilustrační snímek

Okresní soud v Děčíně poslal ve středu do vazby mladistvého, který je podezřelý ze tří loupežných přepadení žen v České Lípě. Dvě ženy napadl během jediné noci na přelomu května a června, další...

3. června 2026  16:44

Muže zranila padající větev z dubu, odškodného od města se dovolává marně

ilustrační snímek

Muž, na kterého před lety spadla větev a způsobila mu vážná zranění, se i nadále snaží získat od Hradce Králové náhradu za způsobenou újmu. Případem se zabýval okresní a krajský soud a poté i...

3. června 2026  16:36

Kdo povede Prahu? Strany představily lídry, o primátorský řetěz je tlačenice

Zleva Tomáš Portlík, Adam Scheinherr, Petr Hlaváček, Ondřej Prokop a Tereza...

Většina stran už má jasno, koho na podzim pošle do toho nejzajímavějšího volebního klání, tedy do boje o post pražského primátora. Hlavní město má rozpočet jako menší ministerstvo a primátor...

3. června 2026  16:30

Policista srazil mladíka pěstí a kopal do něj. Zákrok prověřuje GIBS

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje chování policisty, který v půlce května zasahoval v Českých Budějovicích proti dvěma mladíkům podezřelým z rušení nočního klidu. Na sociální...

3. června 2026  16:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sjednocení s Rumunskem jako zkratka do EU. Moldavsko může napodobit NDR

Premium
Předvolební kampaň v Moldavsku (září 2025)

Myšlenka, že by se Moldavsko po více než třech dekádách vzdalo své suverenity, už není jen provokativním vtipem. Hlavním cílem prozápadního kabinetu sice zůstává podpis přístupové smlouvy s EU do...

3. června 2026  16:18

V Anglii havaroval vrtulník námořnictva, zahynuli tři lidé

Na poli na jihozápadě Anglie havaroval vrtulník britského námořnictva, úřady...

Na poli na jihozápadě Anglie havaroval vrtulník britského námořnictva. Premiér Keir Starmer označil incident za hluboce znepokojivý pro zasažené rodiny. Zahynuli tři členové námořnictva, uvedlo...

3. června 2026  14:49,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.