Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení kromě samotného služebního zákona také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací.
„Zákon obsahuje formulace a články, které jsou v rozporu s českou ústavou. Prezident má právo jmenovat vedoucí zastupitelských misí a tak dál. Já počítám s tím, že podání k Ústavnímu soudu, kde budeme navrhovat zrušení těchto částí zákona, podáme,“ řekl Vystrčil v pořadu Poledne s Moravcem. Doplnil, že požádá senátora Tomáše Goláně (ODS), který v sobotu obhájil mandát, aby se stížnosti ujal.
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Někteří opoziční poslanci už dříve uvedli, že se kvůli novele také chtějí obrátit na Ústavní soud. Podle Vystrčila tato aktivita patří spíše Senátu, ale s poslanci se chce domluvit na společném postupu.
Zákon o státních zaměstnancích má podle autorů například usnadnit výměnu státních úředníků tím, že jejich zaměstnávání přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Pavel ve zdůvodnění veta uvedl, že zákon jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.
„Podaná ruka Babišovi“
Vystrčil by také chtěl, aby se premiér účastnil schůzí Senátu. Pozve ho na ustavující schůzi po volbách do třetiny horní komory, která se uskuteční 19. listopadu.
„Byl bych velmi rád, pokud by Andrej Babiš začal chodit do Senátu, určitě ho pozvu na ustavující schůzi, která bude 19. listopadu. Jestli přijde, nebo ne, uvidíme. Já doufám, že přijde, toto je podaná ruka,“ řekl Vystrčil. Kritizoval výrok Babiše z minulého týdne o tom, že v Senátu nejsou normální lidé a že dělá tvrdě opoziční antibabišovskou politiku.
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„Je smutné, když premiér zpochybňuje fungování horní komory. To, co jsme slyšeli, jsou kecy. Senát je obsazen senátory, kteří byli většinově nominováni opozičními stranami. Pokud vláda prosazuje svůj program, tak je logické, že se Senát většinově staví proti těmto zákonům. Tak to bylo vždy,“ řekl Vystrčil.
Vystrčil uvedl, že v posledním funkčním období Senát ze zhruba 150 zákonů vrátil Sněmovně přibližně 20 a z toho v sedmi případech Sněmovna návrh Senátu schválila.
V senátních volbách, jejichž druhé kolo se konalo v pátek a v sobotu, ANO obhajovalo jeden mandát, i přes postup 13 kandidátů do druhého kola ale žádného senátora nezískalo. Babiš označili výsledek za katastrofální a řekl, že se hnutí musí zamyslet nad tím, kdo pracuje a kdo se pouze spoléhá na silnou značku.
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Ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou skončil kandidát ODS Radek Černý v prvním kole na třetím místě, rozdíl byl jediný hlas. O tom, zda podá stížnost, se rozhodne příští týden. „Říkal, že to velmi zvažuje. To rozhodování není jednoduché a ta síla, která se ho snaží přimět k tomu, aby ji podal, není malá,“ uvedl předseda horní komory. Tlak na Černého podle Vystrčila vyvíjí jeho podporovatelé.
Pokud by stížnost podal, Nejvyšší správní soud by měl do 20 dnů rozhodnout, zda byla oprávněná. „Kdyby byla, tak by to dal na vědomí, a náš mandátový a imunitní výbor by rozhodl, zda se zvolený senátor má schůze zúčastnit. Ale schůze by proběhla,“ vysvětlil Vystrčil.