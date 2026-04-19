„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan

„Tyhle výlety stojí miliony, zničily náš byznys a výsledek těchto Vystrčilových cest je jen ten, že Tchaj-wan staví za desítky miliard čipovou továrnu v Drážďanech,“ sdělil Babiš ve svém pravidelném nedělním vysílání na sociálních sítích.
Dodal, že jeho vláda má zcela jiný přístup k zahraniční politice než předešlá vláda premiéra Petra Fialy. „Budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku. Já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán. Pro naše firmy, aby tam dělaly byznys. Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla a jenom poškodila naše firmy,“ popsal premiér.
Pokud bude chtít Vystrčil na Tchaj-wan jet, bude podle něj muset využít běžnou komerční linku. „Vláda tak rozhodla,“ uzavřel téma Babiš.
Vláda zatrhla Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan. Ať cestuje linkou, řekl Babiš
Šéf Senátu Vystrčil z ODS informaci o neposkytnutí letadla potvrdil, rozhodnutí kabinetu hodlá komentovat v příštím týdnu.
Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizovala. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátní usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny.
Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020. I když byl tehdy v čele své první koaliční vlády rovněž Babiš, senátoři cestovali vládním speciálem v doprovodu zástupců 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie.
K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu uskutečnil Vystrčil cestu, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu a stranický kolega Jaroslav Kubera. K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je Česká republika založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy.
„Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše,“ uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.