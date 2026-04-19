„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan

Autor:
  10:41
Premiér Andrej Babiš prohlásil, že jeho vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která podle něj nic nepřinesla. Babiš těmito slovy vysvětlil, proč zamítl letoun pro cestu šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Vedle toho podotkl, že jeho vláda má odlišnou zahraniční politiku ve vztahu k Číně. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

„Tyhle výlety stojí miliony, zničily náš byznys a výsledek těchto Vystrčilových cest je jen ten, že Tchaj-wan staví za desítky miliard čipovou továrnu v Drážďanech,“ sdělil Babiš ve svém pravidelném nedělním vysílání na sociálních sítích.

Dodal, že jeho vláda má zcela jiný přístup k zahraniční politice než předešlá vláda premiéra Petra Fialy. „Budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku. Já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán. Pro naše firmy, aby tam dělaly byznys. Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla a jenom poškodila naše firmy,“ popsal premiér.

Pokud bude chtít Vystrčil na Tchaj-wan jet, bude podle něj muset využít běžnou komerční linku. „Vláda tak rozhodla,“ uzavřel téma Babiš.

Šéf Senátu Vystrčil z ODS informaci o neposkytnutí letadla potvrdil, rozhodnutí kabinetu hodlá komentovat v příštím týdnu.

Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizovala. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátní usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny.

Souhlasíte s cestou Miloše Vystrčila na Tchaj-wan?

Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020. I když byl tehdy v čele své první koaliční vlády rovněž Babiš, senátoři cestovali vládním speciálem v doprovodu zástupců 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie.

K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu uskutečnil Vystrčil cestu, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu a stranický kolega Jaroslav Kubera. K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je Česká republika založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy.

„Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše,“ uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

