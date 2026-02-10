Policie zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžké ublížení na zdraví a podvod a přečinu ublížení na zdraví. Podle vyšetřovatele to souvisí se studií PROFID EHRA, za kterou jste byl odpovědný. O co jde?
Fakultní nemocnice Olomouc se jako jedna z mnoha zapojila do transparentní a nezávislé mezinárodní studie zaměřené na implantace kardioverter-defibrilátorů (ICD). Zkoumá, zda je pro pacienty s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti kvůli nebezpečným poruchám srdečního rytmu výhodnější vnitřní defibrilátor, nebo léčba moderními léky. V Olomouci se do ní zapojilo šest lékařů včetně mě. Každý rozhodoval o implantaci defibrilátoru u svých pacientů. Já byl odpovědný za vedení studie. Ta stále probíhá ve více než dvaceti evropských zemích a Izraeli. Nikde jinde s tím problém nemají.
Zapojili jsme se do studie, která je dobrovolná. To znamená, že nejde o komerční studii, takže nemocnicím ani lékařům za to nikdo nic neplatí.