Před osmnácti lety se tříletý David téměř utopil, od té doby byl v takzvaném vigilním kómatu. Fungovaly mu pouze základní životní funkce. O Davida se každý den staral jeho otec Miloš Svoboda. Ten nyní oznámil, že na konci roku jeho syn zemřel. Svoboda zasvětil svůj život péči o syna i dalších dětí s podobnými problémy, v Ostravě založil centrum, které pomáhá pacientům s těžkým poškozením mozku.
V roce 2006 si vzal Miloš Svoboda s manželkou do pěstounské péče Davida z dětského domova. V červenci 2007, krátce po třetích narozeninách, se však stala tragédie. David se téměř utopil v bazénu, zachránil ho včasný zásah záchranářů, došlo však k poškození mozku.

O syna se Svoboda staral posledních 18 let. „Davídek leží a fungují mu jen základní funkce mozkového kmene – příjem potravy, spánek, bdění, vyměšování. Potřebuje péči čtyřiadvacet hodin denně. Nemluví, nehýbe se, ale máme to spolu nastavené mimosmyslově. Bezpečně poznám, že mě vnímá, a že mě má rád vedle sebe. Když se ho zeptám, jestli má rád tatínka, zamrká. Jsme spolu už osmnáct let a vím, že k nějakému zázračnému zlepšení už asi nedojde. Mojí snahou je, aby netrpěl, aby měl se mnou tu nejlepší péči a hlavně lásku a obejmutí,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz loni v srpnu.

Synova tragédie přivedla muže k založení centra. Jiným pomáhá probouzet do života

Ačkoliv pro něj nonstop péče byla velmi náročná, označil život s Davidem za úžasný. „Přes pracovní týden mám u syna asistentku, abych mohl v Arcadě pomáhat podobným klientům. Jinak jsem s ním nonstop. Každý večer, každou noc, všechny víkendy. Krmím ho, přebaluji, koupu. Nevím, co je to dovolená, nemůžu jít s přáteli na pivo nebo na fotbal. Ale z toho, co jsem s Davídkem prožil, bych neměnil ani minutu. Každý má v životě nějaké priority. Mým smyslem je starat se o syna ve vigilním kómatu a pomáhat druhým,“ řekl.

V prosinci loňského roku se David kvůli zdravotním problémům dostal do nemocnice, později jeho otec na sociální síti informoval, že 26. prosince zemřel.

Miloš Svoboda podřídil péči o nemohoucího chlapce celý život a postupně začal pomáhat dětem i dospělým v podobně těžkých stavech. Týmu lékařů a terapeutů se v ostravském centru daří pomocí nejmodernějších přístrojů a metod vracet do života i pacienty s těžkým poškozením mozku, jimž standardní léčebný systém nedokázal pomoci.

Syn se málem utopil, roky je v kómatu. Bojuju o jeho život, říká táta

„Když se to stalo Davidovi, nikdo u nás se podobně těžkým případům nevěnoval. Zjistil jsem však, že ve světě existují metody, které mu pomoci mohly. Jsem rád, že teď můžu pomáhat aspoň jiným,“ uvedl Svoboda.

„Máme jedinečné metody, vybavení a vynikající lékaře a terapeuty. Zásadní je synergické propojení a návaznost terapií. Důležitá je kvalitní výživa a rozhodně tam patří i láska a obejmutí blízkých. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a nastavujeme mu terapie na míru. Většinou trvají pět až šest hodin denně, a to často po dobu měsíců, protože kratší pobyty moc nemají smysl. Pro klienty a jejich rodiny máme k dispozici ubytování,“ přiblížil Svoboda práci svého centra v rozhovoru.

