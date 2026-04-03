Pro režiséra to nebyl jen profesní triumf, ale i osobní vykoupení po složité emigraci a ztrátě rodinných vazeb. Ten večer se z neznámého muže z Čáslavi, který odjel dobýt Hollywood s nulou na svém kontě, stala globální režisérská ikona.
„Členové Akademie uznali fakt, že jsem loni strávil v ústavu pro duševně choré více času než ostatní,“ vtipkoval Forman při ceremoniálu. Pozadí ale nebylo tak humorné: Forman měl na kontě komerční propadák Taking Off, jeho rodina byla „uvězněna“ v Československu a on věděl, že další šanci na reparát už nedostane.
Pět Oscarů. Jak Přelet nad kukaččím hnízdem změnil život Miloše Formana
„Hollywood dává dvě šance. Kdyby to Formanovi s Přeletem nad kukaččím hnízdem nevyšlo, byl by v Americe odepsaný,“ potvrzuje filmový kritik Kamil Fila.
Druhou šanci Formanovi nabídli producenti Saul Zaentz a Michael Douglas. Douglas přitom musel řešit citlivé rodinné dilema – jeho otec Kirk Douglas po roli titulní postavy McMurphyho toužil, ale pro filmové plátno už byl podle producentů příliš starý. Roli získal Jack Nicholson, který se do postavy vžil tak intenzivně, že se z ní odmítal „vysvléknout“ i po vypnutí kamer.
„Jack byl tou postavou neustále, žil jako McMurphy i v soukromí,“ vzpomínal později Forman na natáčení v oregonské psychiatrické léčebně, kde jako komparz pracovali i skuteční pacienti. Syrové prostředí a Formanův smysl pro autenticitu daly snímku hloubku, která přesahovala běžné hollywoodské drama.
Film pojednává o kriminálníku McMurphym, který předstírá blázna, aby se vyhnul vězení. V ústavu ale narazí na diktátorskou sestru Ratchedovou, která drží pacienty v poslušnosti, strachu a na pilulkách. McMurphy rozjede vzpouru, aby ukázal, že i v blázinci lze žít jako člověk. Konec snímku je ovšem dost hořký.
Oslava jinakosti
„Film odpovídá tomu, že Hollywood v 70. letech ztratil zájem o příběhy dokonalých hrdinů, ale chtěl spíš příběhy o lidech z okraje společnosti, o antihrdinech. Jinakost se začala oslavovat,“ míní Fila. Na střetu rebela McMurphyho a zlé sestry příběh demonstruje boj jednotlivce proti totalitnímu soukolí.
Forman si přitom látku z pera spisovatele Kena Keseyho upravil tak, že titulní postavu víc polidštil. V originále je hrdina větším grázlem. „Možná Forman nechtěl, aby lidé, kteří byli proti režimu, byli líčeni jenom jako devianti nebo kriminálníci, ale spíš jako rebelové,“ vysvětluje Fila.
Hoří, má panenko. Proč vlastně svět tak zaujal Formanův hasičský bál
U historického okamžiku zisku pěti sošek Oscarů byli i režisérovi synové, tehdy dvanáctiletí Petr a Matěj Formanovi. Do USA se dostali po dlouhých sedmi letech odloučení díky tátově dopisu přímo ministru vnitra Obzinovi.
„Máma výjezdní doložku nedostala, komunisti se báli, že by tam zůstala. Tak s námi musel letět děda,“ vzpomíná Matěj Forman.
„Ale nikdy jsme to tátovi nevyčítali, že on na Západě zůstal a my byli v Československu. Rozdělila nás prostě doba,“ říká smířlivě.
Dvanáctiletí kluci z normalizační Prahy se najednou ocitli v záři reflektorů Hollywoodu. Jejich perspektiva však byla tehdy dětská.
Proč bral Miloš Forman neherce? Poslechněte si, jak začala kariéra slavného režiséra
„Táta se nás hned po příletu ptal, jestli chceme vidět jeho nový film. Ale taky nás vzal na Čelisti od Spielberga, které tehdy měly krátce po premiéře. Logicky si tak Čelisti pamatuju víc, protože jsme se těšili do moře a pak jsme nestrčili nohu ani do hotelového bazénu, jelikož jsme se báli, že tam číhá žralok,“ směje se dnes Matěj Forman.
Zatímco svět tleskal jejich otci, kluci a jejich dědeček prožívali v USA vlastní malá dobrodružství.
Špatně přeložený název a velká pětka Oscarů. Formanův film má novou verzi
„My hráli arkádové hry (druh videoher – pozn. red.) nebo jezdili na skateboardu, ale děda byl z Ameriky úplně paf. Pamatuji si, jak hodinu stál na křižovatce a jen pozoroval ten velký svět. Největší zážitek pro něj nebyli Oscaři, ale setkání s Peterem Falkem, představitelem inspektora Columba, kterého miloval, protože ten seriál v Československu za komunismu běžel. Děda z toho setkání žil ještě roky,“ vypráví Forman.
Hlavně žádná provokace
Když se chlapci vrátili z oscarového večírku zpět do totalitní Prahy, realita socialismu je rychle dohnala. „Ve škole nám zástupce ředitele, kovaný komunista, zakázal nosit ty bundy, co jsme si přivezli z USA. Měly design americké vlajky a prý bychom tím provokovali,“ vzpomíná Matěj Forman.
Komunisté o Formanově úspěchu mlčeli. Šlo o kombinaci osobní pomsty vůči Formanovi a strachu, že by film mohl lidi inspirovat k myšlenkám o vzpouře proti systému. Do kinodistribuce se „Přelet“ dostal až 1. února 1990. Mezitím už Miloš Forman stihl získat i dalšího Oscara, tentokrát za film Amadeus.