Sovětští agenti tu řádili hned po osvobození, kradli a mučili, říká spisovatel

Rok 1945 byl dobou radosti a svobody, ale i pomsty a odplaty. Může být odplata spravedlivá?

Vždycky si připomínám, co mi říkal pan Milan Zapletal, který přežil Osvětim. Tam přišel o rodiče, jeho bratr byl jako parašutista popravený nacisty a já se ho ptal, co chtěl dělat, když se vrátil a zjistil, že ho Němci připravili o všechno včetně domova a rodiny. Chtěl se tehdy pomstít? A on, že na to vůbec nepomyslel. Že jen chtěl, aby byl konec a žádné násilí nepokračovalo. Lidé, kteří by na to měli jisté právo, to nedělali.

Třetí republika už vůbec nebyla ostrovem svobody a demokracie. Odtud už byl ke komunistickému puči jenom krok. A připravovali jsme si to především sami na sebe. Prošlápla to naše vládní garnitura.