V letošním prvním pololetí spadlo v Česku nejméně srážek za 64 let. Podle předběžných údajů napršelo 222 milimetrů, což bylo 76 procent normálu let 1991 až 2020. Méně než obvykle pršelo každý měsíc,...

ANO má přes 35 procent, ukázal průzkum. Starostové těsně předstihli SPD

V červnu by volby do Sněmovny opět vyhrálo hnutí ANO. Podle volebního průzkumu společnosti Ipsos by získalo 35,1 procent hlasů. Druhá by s 21,4 procenty skončila koalice SPOLU. Třetí je těsně hnutí...