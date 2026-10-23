Milion chvilek svolal demonstraci na obranu ČT a ČRo. Tradiční je místo i čas
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...
Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy
Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...
Média nedáme, skandovali lidé před Sněmovnou. Poslance ANO vypískali
Zhruba tři sta lidí v pátek narychlo zaplnilo prostranství před Poslaneckou sněmovnou na protest proti záměru vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky. Z megafonů znělo heslo „Média nedáme!“,...
Prudká hádka kvůli poplatkům ČT. Chcete ukradnou zemi, vyčetl koalici Skopeček
Ve Sněmovně začala bitva o zrušení rozhlasových a televizních poplatků, což prosazuje vláda Andreje Babiše. „Česká televize a Český rozhlas nejsou majetkem vládní koalice. Slouží veřejnosti jako...
Milion chvilek svolal demonstraci na obranu ČT a ČRo. Tradiční je místo i čas
Milion chvilek svolal na nedělní odpoledne na Staroměstské náměstí protest proti zrychlenému jednání Sněmovny o převodu financování ČT a ČRo na stát.
„Totální destrukce české audiovize.“ Filmaři kritizují Klempířovy škrty
Zástupci audiovize v reakci na plány ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) na snížení rozpočtu Státního fondu audiovize (SFA) a novelizaci audiovizuálního zákona hovoří o destabilizaci...
Pumový poplach na ukrajinské ambasádě ve Washingtonu. Uzavřeli i přilehlý most
Ve Washingtonu byl poblíž ukrajinského velvyslanectví nalezen podezřelý předmět. Americká tajná služba byla proto nucena budovu ihned evakuovat a uzavřít nedaleký most Key Bridge. Úřady později...
Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá
Ještě na posledních pár piv nebo hospodskou klasiku na talíři v podobě vepřového kolene či hovězího tataráku dneska lidé míří do legendární libeňské hospody U Jarolímků. Mnoha místním je líto, že...
Naděje pro hladovějící. Melania Trumpová vyjednala příměří pro ukrajinské Olešky
Manželka amerického prezidenta Melania Trumpová zprostředkovala podle vyjádření Bílého domu dohodu o dočasném příměří mezi Ruskem a Ukrajinou u města Olešky. Příměří podle amerických úřadů začne 29....
Meta odloží po vlně stížností zavedení kritizovaných obchodních podmínek
Americká internetová společnost Meta se rozhodla odložit zavedení nových obchodních podmínek o zhruba tři týdny, aby mohla reagovat na výhrady od vydavatelů a inzerentů. Informovala o tom dnes...
„Lžete, jen plníme sliby.“ Babiš odráží kritiku opozice kvůli poplatkům
Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za lži slova opozice, že zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas je jejich zestátnění a útok na demokracii. Vláda plní slib, poplatky zruší, řekl.
Ukradli mi volby, takže mám právo znovu kandidovat, oznámil Trump
Šéf Bílého domu Donald Trump znovu oživil debatu o svém případném třetím prezidentském mandátu. V Iowě prohlásil, že má právo znovu kandidovat, protože mu podle jeho tvrzení ukradli vítězství ve...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Hořčík: význam pro svaly, nervovou soustavu a energii
Hořčík je minerální látka, která se v lidském těle účastní několika set enzymatických reakcí. Největší část se nachází v kostech a ve svalech. Tělo si hořčík nedokáže samo vytvořit, a proto ho musí...
Jak získat profesionální e-mailovou adresu s vlastní doménou .cz
Možná už používáte Gmail nebo jinou bezplatnou e-mailovou službu, kde by vaše e-mailová adresa mohla být např. jan-thegreat-83@gmail.com, ale možná díky této e-mailové adrese nepůsobíte vždy tak...