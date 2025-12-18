„Nejste na to sám, prezidente.“ Milion chvilek donesl na Hrad 176 tisíc podpisů

Průvod nazvaný Světlo na Hrad, který svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, donesl ve čtvrtek večer na Hradčanské náměstí 176 000 podpisů na podporu prezidenta Petra Pavla a jeho postojů. Svolavatelé je chtějí předat prezidentské kanceláři. Cílem výzvy nazvané Stojíme za prezidentem je podle nich podpořit obranu demokratických hodnot, kterou prezident v tuto chvíli představuje.

Akce přilákala odhadem stovky lidí. Průvod vyrazil z Malostranského náměstí Nerudovou ulicí vzhůru na Hradčanské náměstí. Organizátoři vyzvali účastníky, aby si přinesli svíčky, lampiony nebo světýlka.

Někteří účastníci si proto kromě toho přinesli svítící balónky v barvách české vlajky, v čele průvodu nesli účastníci osvětlenou číslici 175 000 odkazující na ještě neaktualizovaný počet podpisů. Vidět byla i vlajka NATO. Výzvu nakonec podepsalo přes 176 000 lidí. Na akci zazněla také kritická slova na adresu vlády.

Akce Světlo na Hrad, na které zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii nesou na Pražský hrad více než 170 000 podpisů výzvy Stojíme za prezidentem. Cílem je symbolicky podpořit prezidenta Petra Pavla a obranu demokratických hodnot. (18. prosince 2025)
Předseda spolku Mikuláš Minář řekl v úvodu shromáždění, že nejde o demonstraci ani protest, ale o akci, která se týká naděje a světla uprostřed stmívání.

„I ve světě vidíme, jako kdyby se stmívalo, jako kdyby se smrákalo. Vidíme to v české politice na formující se vládě. Vidíme to na tom, že už dlouho v Evropě zuří válka. Kousek od nás i dnes umírají lidé. Lidé, kteří brání Evropu,“ řekl.

Proti vládě ANO protestovaly tisíce lidí, Pithart varoval před „náckem a pecí“

V tuzemsku podle jeho slov vzniká vláda pod vlivem oligarchů, extremistů a populistů. „Vláda, u které necítíme, že by tu bezpečnostní situaci ve světě brala skutečně vážně. A to v nás může probouzet strach,“ prohlásil. Akce má proto lidem dodat odvahu, aby se vzepřeli pasivitě a rezignaci, poznamenal.

Na shromáždění u sochy T. G. Masaryka promluvil například lékař Tomáš Šebek. Uvedl, že prezident brání demokratické hodnoty a svobodu. Vyjadřovat mu proto podporu v nynější situaci je podle něj automatické. Poděkoval přítomným za podporu prezidenta a vyzval je, aby se nebáli.

„Nejste na to sám“

Prezident Pavel podle Milionu chvilek čelí v posledních týdnech útokům a nenávistné kritice. To jen proto, že trvá na dodržování základních principů našeho demokratického státu, uvedli. Jmenování předsedy ANO Andreje Babiše premiérem podle nich znamená, že českou demokracii čeká zátěžová zkouška.

„Hodláme Babiše i jeho extremistické vládní partnery kontrolovat, analyzovat jejich jednání, upozorňovat na zneužívání moci a porušování pravidel - a pokud to bude třeba - tak se i občansky mobilizovat,“ upozornili organizátoři.

Na demonstraci v centru Prahy přišly tisíce lidí. Rusko tady nechceme, skandovaly

Výzva mimo jiné oceňuje prezidentův pevný a rozvážný přístup k ochraně hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, respekt k zákonům a ukotvení České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). „Chceme, abyste věděl, že na to nejste sám,“ stojí v závěru výzvy.

„Lidé, kteří byli kdysi na Letné, nezmizeli. A na rozdíl od situace před lety máme tentokrát prezidenta, za kterého se nemusíme stydět,“ uvedli také.

Spolek Milion chvilek pro demokracii upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019. Tehdy se na protestu proti tehdejší Babišově vládě sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.

