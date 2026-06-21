Milion chvilek oznámil další velkou demonstraci. Babiše vyzval Minář k duelu

Zářijový protest má fungovat jako klíčová mobilizace voličů před podzimním setkáním u uren. Podle vedení spolku se v zemi hraje o udržení nezávislých demokratických institucí. „Naším úkolem je spojovat síly a zvedat hlas,“ prohlásil v neděli Minář.
Kromě volebního plánu adresoval šéf Milionu chvilek ostrou výzvu přímo předsedovi vlády Andreji Babišovi, kterého obvinil ze lží. Minář premiéra vyzval, aby se s ním střetl v přímé televizní debatě a ukázal, zda se mu dokáže „postavit jako chlap“.
Předsedovi vlády nechal zcela volnou ruku. Vzkázal mu, že si pro tento duel může sám vybrat televizní stanici, dokonce pak moderátora i čas. Babiš podle spolku obdržel výzvu do datové schránky. Komunální volby a volby do třetiny Senátu se uskuteční 9. a 10. října.
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„Potkáme se nejpozději 28. září na Staromáku (Staroměstské náměstí), kde si deset dní před volbami dodáme vzájemně kuráž a odhodlání, abychom přivedli k volbám co nejvíc lidí, aby Andrej Babiš viděl, jak to vypadá, když se probudí občanská společnost, která vzkáže této oligarchické vládě a vládě hulvátství: ‚My se vás nebojíme‘,“ řekl Minář.
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Podle něj budou v senátních volbách 26 z 27 mandátů obhajovat demokratické strany a lídr ANO bude chtít pro své hnutí získat co nejvíc křesel. „Uděláme vše, co je v našich silách, aby nezískal mandát ani jediný,“ uvedl šéf spolku.
Podle Mináře musí opoziční lídři dokázat otevřeně pojmenovávat chyby nejen současné Babišovy vlády, ale i předchozích vládních kabinetů, pokud chtějí ve volbách uspět a nabídnout občanům alternativu.
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Oznámení nových protestů bylo vyvrcholením nedělního pochodu na obranu České televize, kterého se v Praze zúčastnily tisíce lidí. Ti zaplnili prostranství před budovou na Kavčích horách, kde vyjadřovali nesouhlas s kroky ministra kultury Oty Klempíře.
Před šestou hodinou pak nedělní demonstrace oficiálně skončila. Účastníci setkání naposledy sborově poděkovali zaměstnancům veřejnoprávních médií za jejich práci. Úplnou tečku za protestní akcí udělala česká státní hymna, po které z reproduktorů zazněla symbolická skladba Modlitba pro Martu.