Letnou to neskončí, vzkázal Minář vládě. Představil program nedělní demonstrace

Minář na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že za dobu existence spolku podobný zájem o demonstraci nezažil. Lidé mu podle jeho slov píší, že se na demonstraci chystají přijet z regionů, někteří i přiletět ze zahraničí. Zájem o událost je podle jeho slov dvojnásobný oproti březnovému protestu na Letenské pláni.
Organizátoři uvedli, že nedělením shromážděním jejich aktivity neskončí. Další kroky chtějí oznámit přímo na nedělní demonstraci. Pokud vládní koalice od návrhu na zrušení poplatků neustoupí, protesty budou podle Mináře pokračovat po celé republice.
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Demonstrace nazvaná Letná proti 4:36 začne v neděli 15. listopadu ve 14 hodin. Její název odkazuje na čas, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu na změnu financování médií veřejné služby a odhlasovala jej. Navazuje na protest z 25. října na Staroměstském náměstí.
Minář znovu postup vládní koalice označil za aroganci moci a pošlapání demokratické diskuse. Podle něj nejde jen o financování médií, ale také o způsob vládnutí. „Je to vzorec, který vidíme v posledních měsících, který kombinuje útoky na instituce, hulvátství, zneužívání moci a zneužívání demokratické diskuze,“ uvedl Minář.
Spolek na tiskové konferenci znovu zopakoval požadavky, jejichž splněním podmínil ukončení protestů. Žádá stažení návrhu, chce omluvu za způsob jeho projednání a záruku, že se podobný postup nebude opakovat. Dalším požadavkem je dialog vlády s lidmi, Minář ho chce detailněji rozvést na Letné.
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Představitelé koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků trvají. Předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) už dříve v reakci na stávky pro iDNES.cz uvedl, že každý má právo demonstrovat. „Je to náš slib voličům i slib vlády. Ten prosadíme a neustoupíme od něj, protože bychom porušili volební slib,“ řekl.
Stejný postoj zaujímá také Babiš. „Demonstrace jsou lidským právem. Nic to ale nemění na tom, že splníme náš program a poplatky lidem a firmám zrušíme,“ řekl.
Vystoupí Svěrák, Trojan i Koller
Na nedělní demonstraci podle Mináře vystoupí například Zdeněk Svěrák, Ivan Trojan nebo slovenská režisérka Tereza Nvotová, která má hovořit o zkušenostech ze Slovenska. David Koller zazpívá píseň Anděl. Promluvit mají podle organizátorů také lékaři, zástupci univerzit, podnikatelů, sportovců či ekologických organizací.
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Letenská pláň bude rozdělená do jedenácti sektorů. Pro rodiny s dětmi organizátoři vyčlení sektor P6. Technický organizátor Robin Suchánek uvedl, že pro lidi se zdravotním postižením budou ve vyhrazeném prostoru připravené židle a lavice.
Minář zároveň účastníky vyzval, aby cestu naplánovali s předstihem. Spolek chce posílit také antikonfliktní týmy. Místopředsedkyně spolku Mariana Novotná Nachtigallová apelovala na zachování nenásilného charakteru protestů a poděkovala policii i záchranářům za spolupráci. Policejní mluvčí Eva Kropáčová ve čtvrtek uvedla, že policie plánuje při nedělní demonstraci nasadit standardní bezpečnostní opatření, na pořádek budou dohlížet desítky policistů.
Nedělní demonstrace navazuje na protesty proti plánům vládní koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Odpůrci návrhu se sešli už v den projednávání zákona, tedy v pátek 23. října, na Malostranském náměstí. Milion chvilek pak 25. října uspořádal demonstraci na Staroměstském náměstí, následně oznámil nadcházející protest na Letné. Toto úterý v Praze protestovali také studenti, kteří se sešli na Náměstí republiky.
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25. října 2026