Milion chvilek pořádá online demonstraci, připomene 17. listopad

„Pandemie je na svém vrcholu a její bezpečnostní, ekonomické, sociální a společenské důsledky nelze ani odhadnout. Je potřeba se semknout a společně krizi překonat. Je tedy na každém z nás, abychom napnuli síly a co nejdříve se odrazili ode dna,“ burcuje Milion chvilek pro demokracii, který pořádá protivládní protesty a dvakrát dokázal přivést na pražskou Letnou čtvrt milionu lidí.



K živému vysílání spolku se bude možné připojit od 18 hodin prostřednictvím platforem Facebook a YouTube. Program bude přenášen z pražského Lucerna Music Baru, přineseme ho i zde na serveru iDnes.cz



Demonstrace bude podle organizátorů rozdělena do tří tematických bloků. V prvním spolek okomentuje současné problémy, které Česko trápí. Druhá část bude věnována výročí sametové revoluce a v posledním bloku řečníci shrnou, co může česká společnost udělat pro to, aby překonala politickou krizi.



V jednotlivých částech programu se před kamerou vystřídají účastníci listopadových demonstrací roku 1989, umělci, odborníci i zástupci opozičních demokratických politických stran. Účast potvrdili například předseda hnutí STAN Vít Rakušan, senátorka z ODS Miroslava Němcová a senátor Tomáš Czernin z TOP 09.

Do online demonstrace se mohou zapojit i diváci. Podle pořadatelů se lidé mohou „ozvat” pomocí komentářů, sdílení, nebo posíláním textových vzkazů přes SMS bránu.



Součástí programu je podle předsedy spolku Benjamina Rolla také odstartování odpočtu 11 měsíců do voleb a zahájení Roku změny. „Roku, ve kterém české občany čeká celá řada aktivizačních akcí a projektů, jejichž cílem je vítězství demokratických politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny,“ upřesnil.



Podle představitelů spolku totiž stále trvá problém možného Babišova střetu zájmů, poukazují i na nový zákon o evidenci skutečných majitelů, jehož pasáž o svěřenských fondech by mohla podle části opozice nahrávat právě premiérovi.