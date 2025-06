A požadují po něm další kroky, například „vyvození odpovědnosti“ ministra financí Zbyňka Stanjury. Mezitím portál iDNES.cz zjistil, že zrušil daň z prodeje kryptoměn, a ukázalo se, že v případu figuruje bývalý Zemanův poradce Martin Nejedlý.

„Rezignací Blažka politická odpovědnost nekončí. Ve vzduchu visí nespočet nezodpovězených otázek, které zbytečně zavdávají spekulacím a prohlubují nedůvěru. Kdo za toto selhání státní moci ponese odpovědnost? Odpovědí by neměly být jen kosmetické změny ve vládě. Miliardové dary od odsouzených zločinců bez prověření původu prostředků nesmíme považovat za normální,“ píše Milion chvilek.

„Bez důkladného prošetření celé kauzy nemůžete počítat s obnovením důvěry veřejnosti ani voličů. Žádáme Vás o jasné, konkrétní a především transparentní kroky. Pokud chceme mít spravedlivý právní stát stojící na jasně daných demokratických mantinelech, nelze předstírat, že se nic vážného nestalo. Jako zástupci občanské společnosti jsme připraveni hájit demokratické hodnoty. Buďte i vy,“ stojí dále.

Následně „chvilkaři“ od Fialy žádají pět konkrétních kroků. „Zajistěte skutečně důvěryhodnou náhradu na ministerstvu spravedlnosti. Člověka s důvěrou veřejnosti, nezávislého odborníka s jasným odstupem od jakýchkoliv zájmových struktur. Budoucí ministr/ministryně spravedlnosti se bude muset zasadit o znovunavrácení důvěry v nezávislou justici. Pokud by se novým ministrem stal člen ODS, tak zde vzniká riziko, že by se státní zastupitelství a další instituce dostaly pod tlak, který by bránil nezávislému prošetření celé kauzy,“ stojí v prvním bodě (dopis vznikl před oznámením premiéra, že Blažka nahradí místopředsedkyně ODS Eva Decroix).

Druhým je pak žádost o vyvození odpovědnost vůči dalším osobám na ministerstvech, které byly s kauzou propojeny. „Nejde o „jednoho jednotlivce“, ale o systémové selhání nejen ministerstva spravedlnosti. Je zřejmé, že v této závažné kauze figuruje například náměstek Radomír Daňhel, který doposud na svoji funkci nerezignoval,“ píše se v prohlášení (Daňhel v úterý dopoledne oznámil, že skončí).

Třetí požadavek Milionu chvilek míří na ministra financí a druhého muže ODS Zbyňka Stanjuru. „Vyvoďte odpovědnost u ministra financí Zbyňka Stanjury, jehož propojení s Pavlem Blažkem a přehlížení či tolerování Blažkových kroků jsou součástí širšího problému, který vyvolává nedůvěru i vůči samotnému ministerstvu financí,“ píší představitelé spolku.

Další zdroje MF DNES a iDNES.cz z ministerstva financí pak sdělily, že se úředníci z financí přímo podíleli i na přípravě darovací smlouvy mezi drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským a státem. Což následně potvrdil i Blažek: „Darovací smlouvu připravovali úředníci, kteří vše konzultovali s úředníky ministerstva financí, pokud jde o věcnou správnost.“

Stanjura se hájil tím, že jen na konci ledna dostal od Blažka dopis se žádostí o schůzku. „Neznal jsem v té době žádné detaily, vlastně jsem ani nemusel a neměl právě proto, že to není kompetence ministerstva financí to buď schválit, nebo zakázat,“ uvedl.

Teprve na přelomu března a dubna se prý Stanjura v neformálním rozhovoru od Blažka dozvěděl, že darovací smlouvu ministerstvo spravedlnosti podepsalo. „Řekl jsem mu, že tam vidím velká politická, reputační rizika a že bych mu nedoporučil, aby podle té smlouvy postupovali,“ dodal ministr financí.

Za čtvrté pak Milion chvilek požaduje zřízení nezávislé vyšetřovací komise k případu, za páté transparentní informování veřejnosti. „Pane premiére, před čtyřmi lety jste občanům před volbami sliboval, že vaše vláda přinese změnu a odvrat od klientelistických praktik a podvodů Andreje Babiše. Nyní se o důvěru veřejnosti ucházíte znovu. Je současná situace skutečně vhodnou vizitkou vaší vlády, kterou by si měli voliči odnést? Považujete za morálně i politicky správné zavírat oči před zcela bezprecedentní kauzou v době, kdy se hroutí základní pilíře demokracie a vlády práva po celém světě? Pane premiére, tohle je vaše zkouška důvěryhodnosti,“ stojí v závěru otevřeného dopisu Milionu chvilek pro demokracii premiérovi Petru Fialovi.

Až po odeslání jejich listu přišel reportér MF DNES a iDNES.cz Václav Janouš s následující dvojicí zjištění. „Advokát, který zprostředkoval „miliardový dar“ státu Kárim Titz, podnikal v minulosti s vlivným lobistou, zákulisním hráčem a bývalým poradcem prezidenta Martinem Nejedlým ve firmě, která Nejedlému dodnes patří.“

Dále Janouš uvedl, Blažek s Titzem operaci řešili dva roky. „Přesně ve stejné době, před dvěma lety, byl přistižen s lobistou Nejedlým v pražské restauraci a neuměl vysvětlit, co tam dělá. Kromě toho, že se musel schovat v restauraci před deštěm, náhodou tam byl Nejedlý a náhodou si k sobě sedli. Od premiéra Fialy tehdy dostal „žlutou kartu“,“ uvedl.

Krátce poté na sociální síti dodal ještě další informaci. „Ministr financí Zbyněk Stanjura těsně před bitcoinovou kauzou navrhl zrušit zdanění z prodeje kryptoměny za více než 40 milionů korun.“

Podrobnosti o obou nových skutečnostech v případu miliardy z prodeje drog a zbraní přinese středeční vydání deníku MF DNES a iDNES Premium.