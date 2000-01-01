Na Letné se v sobotu konala demonstrace spolku Milion chvilek, na kterou dorazily statisíce lidí z celé republiky. Účastníci dávali najevo nespokojenost s vládou i obavy z vývoje naší země. Na transparentech se objevovala hesla jako „Turek není můj šálek kávy“ nebo „Nekrmte nás pohádkami, nechte nám nezávislá média“. Podívejte se jak akce vypadala a jaké vzkazy na Letné zazněly.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Dobrovolnice Magdaléna, Natálie a Adéla jsou znepokojené směřováním země i vystupováním vlády vůči zahraničí. Trápí je oslabování demokracie a tlak na veřejnoprávní média. Věří, že akce přiměje lidi i politiky k zamyšlení a změně přístupu.
Na demonstraci přijela i Jana z Domažlic (za transparentem). S kamarády chtěli vyjádřit nespokojenost s vývojem české politiky od voleb. „Mám toho docela dost, chtěla jsem být mezi lidmi, kteří to mají stejně,“ uvedla. Dodala, že přišla i kvůli svým dětem a vnoučatům a kvůli hodnotám, které podle ní vláda nehájí. „Nevím, jestli se něco změní hned, ale aspoň o sobě dáme vědět,“ řekla.
Pan Jaroslav (s nálepkou na čele) přišel kvůli nespokojenosti se současnou politickou situací. „Nechci tuhle hrůzovládu. Chci, aby šli konečně pryč,“ řekl. Politikům vzkázal: „Táhněte domů.“
„Ať z nás nedělají blbce,“ vzkazuje Jaroslav z Plzně, kterému je 76 let. Dlouhodobě sleduje veřejné dění a kritizuje vliv sociálních sítí i kroky politiků. Dodal, že pokud bude potřeba, přijde znovu.
Tomáš (vlevo, na snímku s vinařem Josefem Valihrachem) z jižní Moravy dorazil, protože mu není lhostejné dění ve společnosti. „Ničí se demokracie,“ řekl. Podle něj akce nic zásadního nezmění, ale může na současný problém upozornit.
Pan Josef (v klobouku) přišel i kvůli vzpomínkám na rok 1989, kdy sem jezdil protestovat. „Abych se sem zase podíval a nemusel se bát do budoucna,“ řekl. Dodal, že ani tehdy se lidé nebáli vyjádřit svůj postoj.
Patrik a Štěpánka z Ústí nad Labem nesouhlasí s děním v politice a výroky Petra Macinky. „Chybí tam základní lidská slušnost,“ řekl Patrik. Štěpánka dodala, že politici by měli myslet na budoucnost mladých lidí. Vzkázali, aby se veřejná vystoupení držela základní etikety.
„Krkonoše bez Babiše,“ shrnula skupina lidí důvod, proč dorazila společně autobusem z Vrchlabí a okolí. Na adresu vlády pak jeden z účastníků přidal vulgární vzkaz.
„Budeme bojovat za demokracii a lepší vládu,“ řekla Eva ze Žďáru nad Sázavou, která přijela, protože jí není lhostejné chování současné vlády. Zdůraznila také podporu prezidentovi a potřebu bránit demokratické hodnoty.
„Abych podpořila prezidenta a vyjádřila svůj názor k současné vládě,“ řekla studentka Kristýna z Mníšku pod Brdy. Politikům vzkázala, aby „konečně dělali něco pro lidi“. Transparent vytvořila i s odkazem na Járu Cimrmana, kterého má ráda.
Žena z Prahy dorazila kvůli obavám z vývoje ve světě i domácí politiky. Kritizovala útoky na neziskové organizace, které podle ní pomáhají širokému spektru lidí. „Míň ega, prosím,“ vzkázala politikům. Transparent zvolila i proto, že sama v neziskovém sektoru působí a chce ho podpořit.
„Nechceme to nechat jen tak být, je to naše budoucnost,“ řekli Dan a Adam z Bystřan u Teplic. Dodali, že jim není lhostejné, v jaké zemi budou žít oni ani jejich děti. Politikům vzkazují, aby měli víc empatie vůči lidem i názorovým oponentům.
„Chci bránit demokracii a nesouhlasím s názory téhle vlády,“ řekla Lucie, která přijela z Karviné. Vládě doporučila, aby myslela na mladé.
Mariana z Bardejova přijela ze Slovenska podpořit protesty a předat zkušenosti z jejich organizování. Prozradila, že na Slovensku už mají s demonstracemi větší praxi a transparenty vyrábějí rutinně. „Bratřičku, zavírej vrátka,“ dodala.
Matěj z Moravské Třebové vyrazil s rodinou demonstrovat za prezidenta. Transparent si vyrobil z věcí, které našel doma v dětském pokoji. „Chtěli jsme ho podpořit,“ řekl mladý účastník.
Jan ze Semil (vpravo) a jeho kolega dorazil podpořit změnu politické kultury. „Vadí nám vulgarita i směřování, kterým se to ubírá,“ zaznělo. Transparent podle nich symbolicky zachycuje současnou situaci a její možný vývoj.
„Nesouhlasím s kroky současné vlády, nelíbí se mi její složení,“ řekl umělec Josef z Prahy. Kritizoval také spojení vládní koalice a přirovnal část politiky k zahraničním trendům. Transparent vytvořil s kolegyní krátce po loňské schůzce prezidenta Ukrajiny Zelenského s prezidentem USA Trumpem.
Studentky Anna a Anna přišly vyjádřit nesouhlas s tím, co se podle nich děje v politice. Kritizovaly i přístup k neziskovým organizacím a některá rozhodnutí vlády. Transparent zvolily tak, aby nebyl nenávistný, ale zároveň vyjádřil jejich názor.
Adéla (vlevo) z Královéhradeckého kraje přišla podpořit prezidenta a ocenila, že se zajímá o různé skupiny lidí. „Jsem pyšná na to, že reprezentuje zemi, ve které žiju,“ řekla. Na adresu vlády dodala: „debil, blbeček.“
Saša a Ivana z Litoměřic dorazili s tím, že chtějí dát najevo nespokojenost a aktivně se snaží zajímat dění ve státě. Prezidentovi vyjádřili podporu a přáli by si, aby znovu kandidoval. Od vlády očekávají, že ji budou tvořit lidé, kteří své práci rozumí.
„Ať dostanou rozum,“ zaznělo od Terezy z okolí Nového Jičína, která dorazila s rodinou. Řekla, že se jí nelíbí fungování vlády a chce se proti tomu ozvat. Prezidentovi vzkázala, aby pokračoval v tom, co dělá.
„Už mě nebaví se na to koukat a poslouchat,“ řekl Zdeněk z Kladna, který se účastnil i revoluce v roce 1989. Dodal, že mu současná situace už přijde „moc“.
Pavel z Plzně přišel s lopatou upravenou jako plácačka na „motýle“ vyjádřit nesouhlas s vládou. „Krajní neslušnost chování, jednání i vystupování,“ řekl. Formu protestu vysvětlil jednoduše: „Lepší mě nenapadla.“
Paní Jana z Prahy (na stromě) přišla podpořit celou akci. Prezidentovi vzkázala: „Ať je dál tak skvělej jako doteď.“
„Není nám to jedno, demokracie jde do háje,“ řekli Zuzana a Michal z Prahy. Dorazili, protože se chtějí postavit za demokracii a upozornit na současné dění. “Nejsme v tom sami,” dodali partneři.
Pan Jakub z Litoměřic varuje před směřováním po vzoru Slovenska a Maďarska. „Měli bychom být obezřetní a udělat cokoliv pro to, aby se to nestalo,“ řekl. Zmínil i obavy o kulturu.
Anežka a Elen z Brna přijely podpořit prezidenta a ukázat, že i mladí lidé se zajímají o dění v zemi. Shodly se, že současná situace podle nich není dobrá a měla by se změnit. Prezidentovi vzkázaly, aby to nevzdával a vydržel.
„Česká republika teď hodně morálně klesla a je potřeba to znovu nahodit,“ řekla Anežka, která žije v Praze. Transparent podle ní shrnuje současné dění i rostoucí počet lidí, kteří se ozývají.
Čtrnáctiletá Ema z Prahy, přišla s kamarády akci podpořit Petra Pavla. „Rozhodli jsme se, že to podpoříme,“ řekla. Na adresu předsedy vlády přidala i vulgární vzkaz.
Muž s přezdívkou Rambo z Prahy zvolil kostým hranolek kvůli své kritice ministerstva financí. „Úroveň ministerstva mě hodně trápí,“ řekl. Na adresu Aleny Schillerové dodal s nadsázkou, že „na poslední fotce v parku chyběli pávi.“
„Nemám slov ohledně toho, co se ve vláde děje,“ řekl Filip z Benátek nad Jizerou. Dorazil, aby se „už něco začalo dít.“
Anna, Kateřina a Nina přišly, protože jim není lhostejné dění v Česku. „Záleží nám na naší zemi,“ vzkazují. Na adresu premiéra přidaly vzkazy: „Kdo lže a krade, do pekla se hrabe“ a „už nás nebabiš.“
