OBRAZEM: Letná plná vzkazů politikům. Podívejte se, co konkrétního jim říkají
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory
Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval
Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií
Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...
Dozimetr se vrací po čtvrt roce. Od posledního líčení přibyla nová svědectví
Po více než třech měsících se do soudní síně v pražských Vršovicích vrací kauza Dozimetr. V případě údajné rozsáhlé korupce v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP), která prorůstala až na...
V polovině týdne slunce vystřídá déšť a sníh. Denní teploty klesnou k bodu mrazu
Počasí v Česku nabídne zpočátku týdne ještě slunečné a teplé dny s teplotami až kolem 17 stupňů. Od středy se ale výrazně ochladí, přibude srážek i silnější vítr. Na horách bude sněžit.
Výsledek voleb v Porýní-Falci je katastrofa pro sociální demokraty, píše německý tisk
Ačkoli je vítězem nedělních voleb ve spolkové zemi Porýní-Falc Křesťanskodemokratická unie (CDU) a strana Alternativa pro Německo (AfD) zdvojnásobila zisk z minulých voleb, řada tamních médií se...
Ve slovinských volbách dle odhadů vyhrála strana premiéra, ztratila však většinu
Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba dle odhadů těsně zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Svoboda dle prvních výsledků, ke kterým se ještě musí...
Vláda se nejspíš vrátí k požáru ve firmě, která vyrábí i drony pro Ukrajinu
Vláda se pravděpodobně bude zabývat pátečním požárem v pardubické hale firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. K útok...
Začaly zápisy do MŠ 2026/2027. Do kolika školek můžete přihlásit dítě a co je spádovost
Zápisy do mateřských škol pro rok 2026/27 probíhají od 15. března do 15. dubna. Do kolika školek může rodič dítě přihlásit, platí u školkových dětí také spádovost a domlouvají se školky mezi sebou,...
Zátěžový test českých e-shopů odhalil rezervy ve vratkách i oblibu QR plateb
České internetové obchody prošly závěrem minulého roku velkým zátěžovým testem. Odhalil například ústup České pošty, kterou v oblibě doručení na adresu předstihlo na prvním místě PPL. Čeští online...
Nejtěžší fáze matematiky začíná. U přijímaček je nutno zdolat i nestandardní úlohy
Víte, jaké byly Vánoce u Schrödingerů? Neveselé. Pod stromečkem ležela hromada krabic, které se všichni báli otevřít... Slavný myšlenkový experiment Schrödingerovy kočky, která je zavřená v krabici a...
Dražší jízdenky, rušení linek. Kraje a města hledají úspory kvůli zákonu o DPH
Omezování spojů, zdražování jízdenek nebo přímo rušení linek. Zavedení DPH u objednávky veřejné hromadné dopravy by přinutilo některé kraje k omezování služeb proto, aby udržely platby za provoz...
„Dvojí metr Evropy, jen hraje hry, ale to se jí vrátí.“ Izraelce zklamal přístup k Íránu
od naší spolupracovnice v Izraeli „Metropolí Evropy je Mnichov,“ až takovýto názor s odkazem na rok 1938 jsem zaznamenala v Izraeli na adresu politiků zemí Evropské unie. A jsou tu i další, třeba Chamberlainovo „mír pro naši dobu“.
V oblíbených počítačových hrách obtěžují děti devianti. Cílí už i na předškolní
V počítačových hrách jako Roblox nebo Minecraft hrozí skryté nebezpečí. Za anonymitou se skrývají devianti, s nechutnými a nebezpečnými útoky na síti se mohou setkat už předškoláci. Vývojáři se...
Volby v Porýní-Falci vyhrála Merzova CDU, v Mnichově bude poprvé starosta ze Zelených
Volby v Porýní-Falci vyhrála CDU kancléře Friedricha Merze se ziskem téměř 31 procent hlasů, druhá skončila SPD s asi 26 procenty. AfD získala téměř 20 procent a svůj výsledek více než zdvojnásobila....