Svačina a pět set za odměnu. Na zítřejší demonstraci láká falešná pozvánka

„Letná pro demokracii,“ stojí v záhlaví celé fotomontáže. „Vypravujeme autobus! Občerstvení zajištěno! Účastnický příspěvek 500 Kč bude vyplacen po skončení zájezdu,“ láká leták. Na hoax upozornil web Manipulatori.cz. Stránka zároveň připomíná, že to není poprvé, kdy se o demonstraci šíří falešné informace a zprávy. Obdobně tak tomu bylo při červnové demonstraci.

Stránka upozorňuje na to, že přestože se jedná o leták, který je velmi podobný oficiálním pozvánkám na akci, jeho autoři stejně v několika bodech chybovali. Použili jiné písmo, než je nyní v oficiální grafice Milionu chvilek. Zároveň na fotomontáži autoři použili napodobeninu loga, které iniciativa používá.

Na sobotní událost se sice z různých měst vypravují autobusy, ovšem lidé si za ně musí zaplatit. Například ti, kteří na pražskou Letnou pojednou z Trutnova, musí dát 250 korun.

„Autodopravu nám bude opět zajišťovat TAD (Trutnovská Automobilová Doprava) budeme mít k dispozici stejný autobus včetně výbavy (WC, Video, atd.). Cena za cestu tam a zpět je jako minule 250 Kč,“ píšou organizátoři na Facebooku.

Manipulátoři zároveň poukazují na případnou finanční náročnost. „Autor hoaxu si neuvědomuje, jak obrovsky finančně náročné by to bylo. Předpokládejme, že na akci z míst mimo Prahu dorazí řekněme 100 tisíc lidí (minule to bylo celkově 250–300 tisíc). Vynásobeno 500 Kč plus řekněme obědem by to znamenalo nějakých 65 milionů korun na akci,“ uvádí web. Iniciativa Milion chvilek má přitom na transparentním účtu čtyři miliony.

Co je to hoax? Hoax je záměrně vytvořený podvod, vydávající se za pravdu. V širším významu může znamenat i falešnou zprávu, mystifikaci, poplašnou zprávu.

Redakce iDNES.cz se pokusila kvůli falešné pozvánce zkontaktovat Milion chvilek. Jan Piňos uvedl, že jsou organizátoři zaneprázdněni a nemohou se nyní k věci vyjádřit. Předseda Mikuláš Minář telefon nebral.

Server iROZHLAS.cz ve čtvrtek informoval o tom, že jeden z řetězových e-mailů s falešnými informacemi o demonstrantech napsal bývalý policista Milan Pavelka. Svá tvrzení o zaplacených demonstrantech získal podle svých slov od „dvou kriminálníků“.

„Chlubili se mi, že tam byli. Potkal jsem je na nádraží a vysmívali se mi, jaký měli výlet,“ řekl bývalý policista médiu. Jejich tvrzení nijak neověřoval.



Falešný banner k akci Milionu chvilek pro demokracii, na který upozornil například server Manipulátoři.cz

„Dnes jsem potkal dva kriminálníky, které jsem sám kdysi vyšetřoval za majetkovou trestnou činnost. Jeden 8, druhý 12 trestů. Také byli oba dva v Praze na manifestaci, i když se o politiku nezajímají. Zadarmo BUSEM, dostali jídlo, pité i peníze (kolik dostali, to nechtěli říci). Byl jim přidělen transparent „Babiš je zloděj“!!!“ stálo v e-mailu, který později muž rozeslal mezi své známé.



O placených demonstrantech mluvil Klaus i Babiš

Pavelka následně potvrzení svých slov našel u bývalého prezidenta Václava Klause. Ten v pořadu Partie na televizi Prima uvedl, že svolávané demonstrace jsou protesty zneuznaných lidí, kteří jsou frustrovaní, že nevyhráli volby. Před polednem také v televizním vysílání pronesl, že jsou demonstranti na Letnou „sváženi zadarmo autobusy z Moravy“ a lidem za to „ještě je něco zaplaceno“. Za svá slova se později omluvil.

O placených demonstrantech mluvil také sám premiér Andrej Babiš. Vyjadřoval se tak o protivládních demonstracích z minulého roku. O zaplacených demonstracích mluvil v souvislosti s protestem před Českým rozhlasem z 21. srpna. Na TV Barrandov premiér řekl, že lidé, co na něj pískali, byli zaplacení a že jde o politické odpůrce na objednávku.

Babiše žalovala demonstrantka Jana Filipová. Na začátku letošního září Okresní soud Praha-západ rozhodl, že se musí Babiš Filipové omluvit. Soudkyně hodnotila i samotné postavení Andreje Babiše a jeho působení jako veřejného činitele. „Výroky sledoval své vlastní zájmy. Sděloval svůj osobní názor. Proto jej bylo možné žalovat jako fyzickou osobu,“ podotkla soudkyně. Proti rozhodnutí se Babiš odvolal.