Milion chvilek rozšiřuje demonstraci na podporu Pavla. Zájem je obrovský, hlásí

„Očekávali jsme leccos, ale tohle opravdu ne. Setkáváme se s odezvou, jakou za posledních 6 let nepamatujeme. To, co se nyní děje, je srovnatelné pouze s rokem 2019. Přišly nám tisíce zpráv od konkrétních lidí, kteří hlásí, že se chystají dorazit i lidé, kteří normálně politiku nesledují,“ řekl předseda spolku Mikuláš Minář.
Milion chvilek odhaduje, že do hlavního města zamíří okolo 30 až 50 tisíci lidí z celé republiky. „K tomu je třeba připočítat ještě účastníky z Prahy,“ dodal Minář.
Proto se organizátoři rozhodli akci rozšířit ze Staroměstského náměstí i na to Václavské. Budou zde nainstalované další dvě obrazovky společně s ozvučením. Akce se tak bude konat na obou místech současně.
Organizátoři prosí návštěvníky, aby dbali pokynů policie a pořadatelů. Pokud lidé uvidí, že je Staroměstské náměstí již plné, mají zamířit rovnou na druhé místo.
Cílem akce, která se koná v neděli od 15:00, je podpořit prezidenta Petra Pavla. Milion chvilek reaguje na situaci okolo zpráv předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, které šéf české diplomacie poslal prezidentovu poradci Petru Kolářovi a Hrad je následně zveřejnil s tím, že Macinka se pokouší Pavla vydírat.
Výzvu spolku s názvem Stojíme za prezidentem podepsalo k sobotnímu odpoledni již více než půl milionu lidí.
27. ledna 2026