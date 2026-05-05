Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ze Staromáku až k rozhlasu. Centrem Prahy projde demonstrace Milionu chvilek

Autor: ,
  12:56
Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na úterý do centra Prahy protestní pochod. Akce reaguje na vládní návrh změny financování České televize a Českého rozhlasu. Demonstranti se sejdou v 17:30 na Staroměstském náměstí, odkud se vydají k budově rozhlasu na Vinohradské třídě.
Spolek Milion chvilek uspořádá první pochod a též oznámili novou petici. (21....

Spolek Milion chvilek uspořádá první pochod a též oznámili novou petici. (21. dubna 2026) | foto: X: Milion Chvilek

Minářův spolek neuvádí, kdo zaplatil za Letnou
Organizace Milion Chvilek pořádá demonstraci. Spolek Milion chvilek pro...
Celou akci pořadatelé zakončili státní hymnou. (21. března 2026)
Demonstrace Milion chvilek... Letná. (Praha, 21. března 2026).
6 fotografií

Spolek reaguje na záměr vlády převést financování médií veřejné služby z koncesionářských poplatků přímo pod státní rozpočet. Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře tento krok ohrožuje nezávislost institucí a otevírá cestu k jejich politickému ovládnutí. Organizátoři v této souvislosti varují před vývojem obdobným v Maďarsku nebo na Slovensku.

Trasa pochodu Ruce pryč od médií

  • Staroměstské náměstí
  • Celetná
  • Hybernská
  • Seifertova
  • Italská
  • Římská
  • Balbínova
  • Vinohradská

Doprovodná petice „Ruce pryč od médií“ do úterního poledne nasbírala bezmála 175 000 podpisů. Výzva apeluje na politiky, aby zákon o zestátnění stáhli, a vyzývá zaměstnance médií i veřejnost k aktivní obraně jejich autonomie. „Česko jde cestou východních autoritářů,“ stojí v úvodu petice. Spolek avizoval, že pokud vláda na požadavky nepřistoupí, budou následovat další akce.

Úterní protest navazuje na rozsáhlé protesty, které Milion chvilek organizoval v minulosti. Naposledy se v sobotu 21. března 2026 zaplnila pražská Letná, kam podle odhadů organizátorů dorazilo přibližně 250 tisíc lidí. Náklady na zajištění tehdejšího shromáždění se pohybovaly mezi pěti až sedmi miliony korun.

Na březnové demonstraci vystoupila řada osobností veřejného života. Herec Zdeněk Svěrák tehdy varoval, že zestátnění médií by znamenalo ztrátu jejich nezávislosti ve prospěch aktuální vlády. Mezi řečníky se objevil také herec Ivan Trojan, který kritizoval vliv „populistických a extremistických stran“ na současnou politiku.

Historicky největší akce spolku se na Letné konala 16. listopadu 2019. Tehdejšího protestu se účastnilo podle iniciativy zhruba 300 tisíc lidí, což představovalo největší shromáždění v České republice od roku 1989. Už tehdy organizátoři zdůrazňovali nutnost hlídat demokratické instituce a nezávislost veřejnoprávního sektoru.

21. března 2026
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Koalice chce odmítnout jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Přímý přenos
Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Koalice chce jako první bod jednání dolní komory parlamentu projednat usnesení k chystanému jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které se má uskutečnit v Brně, řekl po jednání grémia Poslanecké...

5. května 2026  11:33,  aktualizováno  13:05

Záporožská elektrárna čelila dalšímu útoku. Ukrajina hlásí několik mrtvých

Sledujeme online
Záporožská jaderná elektrárna na Ruskem okupované jihovýchodní Ukrajině (15....

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii...

5. května 2026  7:08,  aktualizováno  13:05

Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

Šestašedesátiletý V. L. u Krajského soudu v Plzni. (5. května 2026)

Krajský soud v Plzni se v úterý začal zabývat znásilněním a vydíráním. K lavici obžalovaných na invalidním vozíku přijel šestašedesátiletý muž, který podle obžaloby svoji známou na Plzeňsku donutil k...

5. května 2026  12:59

Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, TOP 09 žádá rezignaci Mrázové

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslance nejspíš čeká diskuse o dílčí změně stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního...

5. května 2026  5:52,  aktualizováno  12:57

Ze Staromáku až k rozhlasu. Centrem Prahy projde demonstrace Milionu chvilek

Spolek Milion chvilek uspořádá první pochod a též oznámili novou petici. (21....

Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na úterý do centra Prahy protestní pochod. Akce reaguje na vládní návrh změny financování České televize a Českého rozhlasu. Demonstranti se sejdou v 17:30...

5. května 2026  12:56

Marian Jurečka

Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě (23. dubna 2022)

V prosinci 2021 ho prezident jmenoval ministrem práce a sociální věci, zároveň ho pověřil vedení resortu zemědělství. Poslanec Marian Jurečka má zkušenosti jako soukromý zemědělec i jako vedoucí...

5. května 2026  12:46

Platforma bojující s plýtváním potravinami končí po dvou letech. Dá přednost jiným trhům

too good to go aplikace logo plýtvání potraviny

Platforma Too Good To Go, jejímž prostřednictvím si lidé mohou objednat přebytky jídla z restaurací a jiných podniků za nižší cenu a zabránit tak plýtvání, odchází z Česka. Firma hovoří o...

5. května 2026  12:44

Rusko potrestalo za vlastizradu další vědce spojené s hypersonickými zbraněmi

Přední ruský vědec vyvíjející hypersonické rakety Valerij Zvegincev (16....

Soud v ruském městě Novosibirsk odsoudil za vlastizradu další dva vědce spjaté s výzkumem vysokých rychlostí, který je základem vývoje hypersonických raket. Valerij Zvegincev a Vladislav Galkin si...

5. května 2026  12:32

Střídání u lidovců. V čele jejich poslaneckého klubu je nově Jurečka

Tisková konference poslaneckého klubu hnutí KDU-ČSL. Na snímku Marian Jurečka....

Novým předsedou poslaneckého klubu lidovců se stal exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, oznámil ve Sněmovně předseda strany Jan Grolich. Jurečka v čele klubu „nových lidovců“ vystřídal...

5. května 2026  12:30

Baletní mistr Jiří Bubeníček nastoupil ke Klempířovi. Působí jako náměstek za SPD

Jiří Bubeníček

Náměstkem ministra kultury za SPD se od 4. května stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, politické vedení úřadu je tak nyní...

5. května 2026  12:23

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Muž podezřelý z otrávení výživ HiPP dal policii své hodinky. Věří, že dokážou nevinu

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětských výživ chce prokázat svou nevinu, píší rakouská média. Slovenský rodák žijící v Rakousku dal proto vyšetřovatelům k dispozici své chytré hodinky, kromě...

5. května 2026  12:18

Oběťmi zběsilého řidiče z lipské pěší zóny jsou dva Němci. Řidič je ve vazbě

Auto najelo do lidí v Lipsku. (4. května 2026)

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci. V tiskové zprávě o tom informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města...

5. května 2026  8:26,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.