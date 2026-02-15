Milion chvilek svolal další demonstrace za Pavla. Jen protesty opozice, tvrdí Macinka

Demonstrace byla reakcí na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Shromáždění se konají od 16:00. Podle Milionu chvilek se k akci přihlásilo přes 400 obcí, jejichž seznam najdou lidé na mapě. „Tady už nejde jen o prezidenta. Jde o to, jakou cestou se vydá Česká republika,“ uvedl na síti X předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.
Nesmíme opakovat chybu jako Slováci u Čaputové, řekl předseda Milionu chvilek
„Pojďme se potkat v neděli 15. února na stovkách míst po celé zemi, abychom řekli jasně a klidně: že u nás odmítáme slovenský a maďarský scénář, že si nenecháme vzít plnohodnotnou demokracii ani veřejnoprávní média, že si pan Macinka ani nikdo další nemohou brát naši zemi jako rukojmí, že v obraně bezpečnosti ČR, klíčových hodnot a demokratických institucí stojíme za prezidentem Pavlem,“ doplnil.
Předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Macinka v sobotu řekl, že je svatým právem občanů protestovat. „Já to vnímám jako protesty opozice,“ uvedl. Dodal, že žádný tlak opozice nezmění směřování současné vlády, které od ní očekávají ti, kteří její představitele volili.
Milion chvilek rozšiřuje demonstraci na podporu Pavla. Zájem je obrovský, hlásí
V Praze se tentokrát podle Mináře shromáždění konat nebudou. „Bude (v Praze) až 21. února akce na podporu Ukrajiny, bezpečí ČR a silné Evropy. Pokud jste z Prahy, vyberte si jakoukoli obec - a vyjeďte lidi posílit tam,“ uvedl Minář k dnešním shromážděním.
Milion chvilek také sbírá podpisy pod výzvu Stojíme za prezidentem. Pokud ji podepíše milion lidí, chce spolek uspořádat velkou manifestaci na pražské Letné. Zatím je podpisů zhruba 767 tisíc.