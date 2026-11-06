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Milion chvilek očekává největší shromáždění v dějinách. Na Letné se zatím točí film

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  8:47aktualizováno  9:09
Milion chvilek očekává největší shromáždění v dějinách.

Milion chvilek očekává největší shromáždění v dějinách. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Milion chvilek očekává největší shromáždění v dějinách.
Milion chvilek očekává největší shromáždění v dějinách.
Milion chvilek očekává největší shromáždění v dějinách.
Milion chvilek očekává největší shromáždění v dějinách.
48 fotografií
Spolek Milion chvilek svolal na 15. listopadu na pražskou Letnou demonstraci proti krokům vlády Andreje Babiše (ANO), která schválila změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. „Půjde pravděpodobně o největší veřejné shromáždění v dějinách České republiky,“ uvedl mluvčí spolku Martin Vašíček. Představitelé vládní koalice na zrušení poplatků trvají.

Pro iDNES.cz doplnil, že spolek očekává vysokou účast a intenzivně se na ni připravuje.

„Týdny před akcí jsou zcela zaplněny intenzivními přípravami. Od zajištění bezpečnosti přes dramaturgii a komunikaci až po koordinaci stovek dobrovolníků,“ popsal Vašíček. Stavba pódia podle něj začne až o víkendu těsně před demonstrací.

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman redakci potvrdil, že spolek veřejné shromáždění oznámil už 26. října. „Vzhledem k tomu, že se jedná o oznámené shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, není jeho konání podmíněno souhlasem vlastníka pozemku. Eventuální zábory byly konzultovány se správcovskou společností,“ uvedl Hofman.

Zároveň upozornil, že pořadatel do čtvrtka nedodal podklady potřebné k uzavření nájemní smlouvy na stavbu pódia a technického zázemí.

Kluziště a natáčení historického filmu

Na Letné mezitím vzniká retro kluziště pro veřejnost. Prostor však poslouží také k natáčení historického filmu o mistrech světa ze 40. let.

Vašíček uvedl, že spolek je s provozovatelem kluziště v kontaktu. „Natáčení už v té době probíhat nebude. Končí dříve. Kluziště na místě zůstane, ale v době shromáždění bude mimo provoz,“ dodal.

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Spolek už účastníky demonstrace upozornil na očekávané dopravní komplikace v Praze.

„Očekáváme obrovskou účast, a proto bude doprava do Prahy v neděli velmi vytížená. Aby se na Letnou dostal opravdu každý a nikdo nezůstal trčet v zácpě nebo na vyprodaném nádraží, spousty místních skupin a aktivních občanů organizují společné výjezdy autobusů přímo z vašich regionů,“ upozornil na sociální síti X.

Protesty kvůli změnám financování médií

Lidé napříč republikou opakovaně pořádají demonstrace poté, co vládní koalice prosadila ve Sněmovně v prvním čtení změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Hlasování se uskutečnilo v brzkých ranních hodinách, konkrétně ve 4:36.

Protesty jsou reakcí na noční jednání Sněmovny a navazují na předchozí demonstrace na zaplněných náměstích. Organizátoři a účastníci požadují stažení návrhu zákona.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) ke stávkám pro iDNES.cz uvedl, že každý má právo demonstrovat. „Je to náš slib voličům i slib vlády. Ten prosadíme a neustoupíme od něj, protože bychom porušili volební slib,“ řekl.

Stejný názor sdílí také předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ten před svým odletem do Polska novinářům sdělil, že v den stávky Českou televizi sledoval. Program byl podle jeho slov zajímavý. „Demonstrace jsou lidským právem. Nic to ale nemění na tom, že splníme náš program a poplatky lidem a firmám zrušíme,“ uvedl.

25. října 2026
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