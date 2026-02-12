Milion Čechů žije pod hranicí chudoby. Ohrožené jsou neúplné rodiny s dětmi

Robert Oppelt
  11:17
Desetina lidí, tedy asi milion Čechů, žije pod hranicí chudoby, ukazují data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Průměrný čistý příjem domácností dosáhl v roce 2024 téměř 300 tisíc korun na osobu, nominálně o pět procent více než před rokem, ale reálně jen o tři procenta. Statistici do tohoto průměru počítají i děti a další ekonomicky neaktivní osoby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejvíce ohroženou skupinou příjmovou chudobou v Česku jsou už tradičně neúplné rodiny s dětmi. Ohrožení u nich je 34,1 procenta. Míra hranice chudoby byla loni 19 090 korun měsíčně pro jednotlivce, pro rodiče se dvěma malými dětmi 40 089 korun, pro rodiče se třemi dětmi pak 53 452 korun. Pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou je v Česku skoro deset procent lidí, tedy asi milion lidí.

Největším výdajem rodinných rozpočtů je bydlení. Celkové výdaje za bydlení na čistých příjmech činí 15,9 procenta.

Česko sice patří dlouhodobě mezi země nejméně ohrožené příjmovou chudobou. Ale statistici vypočítávají i tzv. míru materiální a sociální deprivace. To je podíl osob, které si z finančních důvodů nemohou dovolit pět a více ze třinácti sledovaných položek – tam je pohled na finanční kondici domácností horší. Řada rodin si podle statistiků nemůže dovolit třeba vyměnit starý nábytek (27 procent rodin), zaplatit dovolenou (19 procent) nebo neočekávané výdaje (18,7 procent).

Roste počet domácností pod hranicí chudoby, nejohroženější jsou samoživitelé

ČSÚ zjišťoval o českých domácnostech i to, jak často sportují. Mezi mladými do 35 let sportuje denně čtvrtina osob, polovina několikrát týdně. S věkem podle statistiků fyzických aktivit ubývá. Jen pětina seniorů se aktivně hýbe každý den.

Statistici mají rovněž odpověď na to, co Češi jí. Zaujalo je, že denně konzumuje zeleninu 54,3 procenta žen, ale jen 43 procent mužů. Každý patnáctý muž přiznal, že zeleninu nejí vůbec. A naopak, sedm z deseti mužů ji má denně na talíři.

ČSÚ oslovil více než jedenáct tisíc domácností ve všech krajích republiky. Tazatelé zjišťovali údaje o věku, zdraví, ekonomické aktivitě, zdravotním stavu, sociálních podmínkách všech členů oslovených domácností. Jejich dotazy se týkaly jejich materiálních podmínek nebo bydlení.

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Poslance zaměstnává kruté a agresivní zacházení se zvířaty

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová a...

Poslanci se zabývají případy týrání zvířat. Na návrh vládní koalice by měla Sněmovna odsoudit všechny druhy krutého zacházení za zvířaty a vyzvat policii, aby taková jednání vyšetřila, a justici, aby...

12. února 2026  6:11,  aktualizováno  11:37

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D11. Bouralo pět osobních aut a náklaďák

Nehoda uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. (12. února 2026)

Hromadná nehoda dnes ráno uzavřela na 40,5. kilometru dálnici D11 ve směru na Prahu. V okrese Nymburk bouralo pět osobních aut a jeden nákladní vůz. Po kompletní uzavírce úseku byl provoz před 11:30...

12. února 2026  9:22,  aktualizováno  11:32

Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí

Policie zasahovala v obci Chlebičov na Opavsku, kde dělníci při výkopových...

V Chlebičově na Opavsku dnes odpoledne dělníci při výkopových pracích nalezli leteckou pumu z druhé světové války. Policisté a hasiči evakuovali lidi z přilehlých obydlí a uzavřeli některé ulice.

12. února 2026  11:32

Můžete zavolat do Ruska, můžou ukončit tu válku hned, slyšel Foldyna

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Jaroslav Foldyna (SPD). (5. listopadu...

Poslanec hnutí SPD Jaroslav Foldyna se ve středu v noci ve Sněmovně pohádal s opozičními poslanci kvůli krácení pomoci Ukrajině v rozpočtu na letošní rok a o to, zda představuje Rusko nebezpečí i pro...

12. února 2026  11:30

Ze sousoší odnesl dva anděly, dalšímu ulomil hlavu. Policie pátrá po zloději

Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá...

Neznámý zloděj ukradl sochy andělů z památného sousoší v Broumově na Náchodsku. Dvě pískovcové sošky zmizely zcela, další přišla o hlavu. Policie požádala o pomoc ty, kdo si v místě všimli pohybu aut...

12. února 2026  11:17

České dráhy se zbavují starých vozidel, loni jich poslaly do šrotu 279

České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)

Největší železniční dopravce v Česku uvolňuje místo pro nové vlaky. V loňském roce poslal do šrotu 279 vozidel, dalších 43 prodal novým majitelům. Likvidaci vyřazených souprav České dráhy plánují i...

12. února 2026  11:10

Opilý nutil bezmocnou stařenku k orálnímu sexu, viní souseda. Dostal podmínku

Krajský soud v Plzni.

Krajský soud v Plzni potrestal osmatřicetiletého muže z Rokycanska podmínkou za pokus o znásilnění starší téměř nepohyblivé seniorky. Muž se svlékl a začal otírat své přirození o obličej ženy. Vše...

12. února 2026  11:03

Začal summit o konkurenceschopnosti. Babiš chce řešit ceny energií i jádro

Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní...

Od našeho zpravodaje v Belgii Lídři EU se ve čtvrtek schází na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku Alden Biesen. Hlavním tématem je konkurenceschopnost Evropy. Premiér Andrej Babiš, který Česko zastupuje, si...

12. února 2026,  aktualizováno 

Popis svědkyně na zloděje perfektně seděl. Před policisty se skrýval za keřem

Ostravští kriminalisté objasnili sérii vloupání jak do objektů, tak do vozidel...

Ostravští policisté pátrali po pachateli, který se vloupával do různých objektů i automobilů. První oznámení přijali loni na konci října. Fantom pokračoval dále a vybíral si garáže, rodinné domy,...

12. února 2026  10:57

Británii kolonizovali imigranti, prohlásil boss United. Schytal to ze všech stran

Premium
Britský miliardář Jim Ratcliffe na zápase Manchesteru United

O pořádný skandál se postaral sedmý nejbohatší muž Velké Británie. Sir Jim Ratcliffe prohlásil, že ostrovní království kolonizovali imigranti a ekonomika jejich příval nezvládá. Omluvu od...

12. února 2026  10:56

Při požáru výškového domu v Berlíně zemřelo dítě, tři lidé jsou vážně zranění

Němečtí hasiči bojují s rozsáhlým požárem v Braniborsku. (26. července 2022)

Na východě Berlína vypukl ve středu večer požár ve výškovém domě, zemřelo jedno dítě. Jiné dítě, ženu a jednoho dalšího člověka bylo nutné resuscitovat. Všichni tři vážně zranění byli nalezeni v...

11. února 2026  22:52,  aktualizováno  12. 2. 10:55

