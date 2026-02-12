Milion Čechů žije pod hranicí chudoby. Ohrožené jsou neúplné rodiny s dětmi

Nejvíce ohroženou skupinou příjmovou chudobou v Česku jsou už tradičně neúplné rodiny s dětmi. Ohrožení u nich je 34,1 procenta. Míra hranice chudoby byla loni 19 090 korun měsíčně pro jednotlivce, pro rodiče se dvěma malými dětmi 40 089 korun, pro rodiče se třemi dětmi pak 53 452 korun. Pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou je v Česku skoro deset procent lidí, tedy asi milion lidí.
Největším výdajem rodinných rozpočtů je bydlení. Celkové výdaje za bydlení na čistých příjmech činí 15,9 procenta.
Česko sice patří dlouhodobě mezi země nejméně ohrožené příjmovou chudobou. Ale statistici vypočítávají i tzv. míru materiální a sociální deprivace. To je podíl osob, které si z finančních důvodů nemohou dovolit pět a více ze třinácti sledovaných položek – tam je pohled na finanční kondici domácností horší. Řada rodin si podle statistiků nemůže dovolit třeba vyměnit starý nábytek (27 procent rodin), zaplatit dovolenou (19 procent) nebo neočekávané výdaje (18,7 procent).
Roste počet domácností pod hranicí chudoby, nejohroženější jsou samoživitelé
ČSÚ zjišťoval o českých domácnostech i to, jak často sportují. Mezi mladými do 35 let sportuje denně čtvrtina osob, polovina několikrát týdně. S věkem podle statistiků fyzických aktivit ubývá. Jen pětina seniorů se aktivně hýbe každý den.
Statistici mají rovněž odpověď na to, co Češi jí. Zaujalo je, že denně konzumuje zeleninu 54,3 procenta žen, ale jen 43 procent mužů. Každý patnáctý muž přiznal, že zeleninu nejí vůbec. A naopak, sedm z deseti mužů ji má denně na talíři.
ČSÚ oslovil více než jedenáct tisíc domácností ve všech krajích republiky. Tazatelé zjišťovali údaje o věku, zdraví, ekonomické aktivitě, zdravotním stavu, sociálních podmínkách všech členů oslovených domácností. Jejich dotazy se týkaly jejich materiálních podmínek nebo bydlení.