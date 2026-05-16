Každá má totiž výkon méně než jeden megawatt a přibližně dva až tři tisíce solárních panelů. A právě na takovou sluneční elektrárnu lze žádat o dotaci, pokud by byla výkonnější, už by na dotaci nárok neměla a stejně tak její připojení do sítě by bylo složitější.
Investoři přišli na trik, kdy právě staví místo jedné velké několik malých elektráren s výkonem jen těsně pod limitem. A i když je cílené dělení projektů na menší zakázáno, že tak činí účelově, jim nelze dokázat.
V pozadí dělení dotací se ale spekuluje i o tom, jaké informace jednotliví žadatelé měli a zda dotace neovlivňovali v zákulisí lidé z fotovoltaického byznysu.