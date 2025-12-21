Zázraky pašijové relikvie. Co se děje s hřebem, kterým mohli přibít Krista na kříž?

Markéta Lankašová
  17:29
Za trámy a těžkými kameny, pod nánosem zbytků ptačích hnízd, v prachu a v rozpadajících se schránkách ležel několik století ukrytý kus kovového hřebu. Na sobě měl zlatou malbu křížku. Nikdo s jistotou nikdy nedokáže, že jím na kříž přibili Ježíše Krista, ale právě takový historický význam mu někteří lidé připisují.
Hřeb byl druhotně označen zlatým křížkem metodou tausování.

Hřeb byl druhotně označen zlatým křížkem metodou tausování. | foto: Michal Bělský, MF DNES

Pro hřeb, který údajně pochází ze Svatého kříže, vzniká relikviář. Návrh...
Pro hřeb, který údajně pochází ze Svatého kříže, vzniká relikviář. Návrh...
Pro hřeb, který údajně pochází ze Svatého kříže, vzniká relikviář. Návrh...
Na tiskové konferenci představili artefakty nalezené v milevském kostele.
9 fotografií

Nález unikátní relikvie v milevském klášteře na Písecku oznámili odborníci 21. prosince před pěti lety. Hřeb, jemuž křesťanská komunita přisuzuje nesmírnou posvátnost, mezitím „koná zázraky“.

„Tajný úkryt v kostele svatého Jiljí a následně i historické schránky se zdobením z drahých kovů jsme objevili na konci července. Věděli jsme, že je to unikát, ale museli jsme jej nechat odborně prozkoumat.

Když se potvrdilo, že část materiálů pochází ze čtvrtého století našeho letopočtu, raději jsme to ještě nechávali prověřit, jestli nejde o chybu,“ vzpomíná v současnosti s úsměvem Jiří Šindelář, geoinformatik, který se na nálezu podílel.

Objev hřebu může zviditelnit Milevsko, relikvie zůstane v klášterním muzeu

Milevský klášter premonstrátského řádu tehdy prozkoumávali i speleologové a archeologové. Jejich výzkum provázel rekonstrukci románského kostela svatého Jiljí. Odborníci zkoumali i dlouhou úzkou chodbu, za níž moderní technika objevila dutinu, jakýsi středověký trezor.

Iesus Rex

V dutině byly dvě truhličky. Mladší z modřínového dřeva ze 14. století a starší ze dřeva dubového. Tu radiokarbonová metoda datuje mezi roky 338 až 416 našeho letopočtu. Tedy do doby, kdy podle křesťanských legend svatá Helena objevila v Jeruzalémě svatý Kříž a hřeby použité při ukřižování Krista.

Nález z milevského kláštera se experti snažili tajit, dokud nebudou mít jistotu stáří. „V odborné komunitě se ale začala historka o objevu šířit jako tichou poštou. Překroucené byly okolnosti i místo nálezu. Tehdy jsme věděli, že s tím už musíme oficiálně ven,“ dodává Šindelář.

Důležitost, kterou předmětu v dubové schránce lidé kdysi přikládali a která by odkazovala k „pravosti“ relikvie, později potvrdil i rozbor truhliček. Ta dubová byla vymalována drahou ultramarínovou modří. A na jednom ze zlatých plíšků v místě nálezu stálo vyryté IR, v křesťanském prostředí zkratka pro Iesus Rex, tedy Ježíš Král.

„Hřeb je dlouhodobě uložený u premonstrátů v Praze ve Strahovském klášteře, a to kvůli potřebné rekonstrukci milevského kláštera. Pokaždé když se na Milevsko převáží, doprovázejí ho bezpečnostní opatření – jak při samotné dopravě, tak při manipulaci s ním,“ popisuje Petra Kramperová z Kláštera Milevsko.

Těhotenství i léčba

Zhruba šesticentimetrový kus hřebu se převáží pravidelně každý rok v září. Kolem svátku Povýšení svatého Kříže, tedy v polovině měsíce, mohou turisté v milevském klášteře hřeb spatřit a ti věřící zároveň i uctít při bohoslužbě.

„Nikdy jsme nechtěli dělat pouhé výstavy a z nálezu mít jen další muzejní kousek, proto jsme ve spolupráci s premonstráty zvolili duchovní rozměr a slavnost. Po staletí byly pro lidi relikvie nesmírně vzácné, věřili v jejich posvátnost a sílu. A to nehledě na to, jestli se věc relikviím přisuzovaná skutečně stala. Dalo by se říct, že hřeb vykonává zázraky dodnes,“ říká Šindelář.

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

„Už jsem mluvil s několika lidmi, kteří věří, že jim hřeb pomohl. Ať už jde o onkologickou pacientku, která chtěla všechno vzdát, ale prý ji zpráva o objevu relikvie dodala sílu a rakovinu překonala. Nebo o ženu, která nemohla otěhotnět, relikvii v Milevsku navštívila, vyslovila přání a dnes má krásnou holčičku,“ vykládá geoinformatik. Sám za největší sílu ve vesmíru považuje lidskou myšlenku.

Kdo by chtěl hřeb vidět na vlastní oči, bude si muset počkat s velkou pravděpodobností zase do září nebo minimálně do Velikonoc. Pětileté výročí oznámení o objevu se v Milevsku oslavovat nebude. „Protože přímo na výročí oznámení vrcholí adventní doba a církev oslavuje Ježíšovo narození, připomínat pašijovou relikvii, která je spojena s jeho ukřižováním a smrtí, se nehodí,“ vysvětluje Kramperová. „Navíc kněží jsou při adventu vytížení, takže by to nebylo možné ani organizačně,“ dodává.

V hlavní roli vltavín

Symbolické náhody

Odborníci hřeb našli v roce, kdy uplynulo 600 let od vypálení milevského kláštera husity. Právě před nimi mohli premonstráti relikvii schovat, než sami prchli, aby si zachránili život.

Výročí si v roce 2020 připomínali premonstráti celosvětově. Jejich řád založil ve Francii v roce 1120, tedy 900 let před objevem hřebu, svatý Norbert z Xantenu.

A aby toho nebylo málo, 21. prosince 2020 vrcholila na nočním nebi konjunkce Jupiteru se Saturnem a při pohledu ze Země téměř splynuly v jednu „hvězdu“. Něco podobného se naposledy událo v roce 1623.

Nicméně na návratu hřebu na Milevsko se už pracuje. Šindelář se spojil se zlatníkem a restaurátorem Andrejem Šumberou, který měl ve své odborné péči už relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou nebo Závišův kříž ve Vyšším Brodě. Oba se svou hodnotou řadí hned za české korunovační klenoty.

Šumbera nyní ze stříbra připravuje relikviář pro milevský hřeb v podobě kříže. Odborníci promýšlejí vše do detailů. Člen původního expertního týmu z roku 2020 archeolog Pavel Břicháček například pro Šumberu vytipoval historické předlohy relikviářů a stylizoval je tak, aby odpovídaly románské době.

„Návrhy pak zpracovali 3D designéři. Rozhodli jsme se, že relikviář přiblížíme době Karla IV., který relikvie v tuzemsku zpopularizoval. A tak se řídíme jeho výběrem drahých kamenů. Aby ale relikviář odpovídal místním podmínkám, vytipovali jsme si od sběratelů z Milevska a okolí kameny, které se tady nacházejí,“ říká Šindelář. Hlavní ozdobou relikviáře tak bude nakonec vltavín, který místní umělec vysochal do podoby hlavy Krista.

Milevský klášter byl založený koncem 12. století a ve středověku patřil mezi jednu z nejbohatších institucí na území Česka.

Vstoupit do diskuse

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Zázraky pašijové relikvie. Co se děje s hřebem, kterým mohli přibít Krista na kříž?

Hřeb byl druhotně označen zlatým křížkem metodou tausování.

Za trámy a těžkými kameny, pod nánosem zbytků ptačích hnízd, v prachu a v rozpadajících se schránkách ležel několik století ukrytý kus kovového hřebu. Na sobě měl zlatou malbu křížku. Nikdo s...

21. prosince 2025  17:29

Vystrčil uctil u fakulty oběti střelby. Vyjádřili se i Pavel a Babiš

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...

Na střelbu na Filozofické fakultě nesmíme nikdy zapomenout a je na odpovědnosti každého z nás, aby se podobná tragédie neopakovala. Při připomínce druhého výročí této tragické události to řekl...

21. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  17:02

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

21. prosince 2025  16:58

Únos, pirátství, zuří Venezuela po zajetí tankeru. USA mezitím udeřily na další

Záběry zveřejněné na účtu americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi...

Spojené státy v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a...

21. prosince 2025  16:50

Čas na tenis, kritika Trumpa. Nový papež postupně vtiskává Vatikánu svůj styl

Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil...

Když se 8. května stal první papežem původem ze Spojených států v dějinách katolické církve, stál Robert Prevost před ambiciózní výzvou nastoupit do čela církve po papežovi Františkovi, který často...

21. prosince 2025  16:33

Francie začne stavět novou letadlovou loď, mnohem větší než Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle se zásobovacím plavidlem La Meuse

Francie se rozhodla zahájit výstavbu nové letadlové lodi. Na setkání s francouzskými vojáky na základně ve Spojených arabských emirátech (SAE) to v neděli oznámil prezident Emmanuel Macron. Nové...

21. prosince 2025  16:32

Hledejte šedý nissan, napsal. Střelce z univerzity pomohl najít uživatel Redditu

Agenti FBI u vozidla značky Nissan, které využíval střelec z Brownovy...

Střelbě na americké Brownově univerzitě z 13. prosince předcházely pozoruhodné události, které napomohly útočníka, jenž zavraždil dva studenty a jednoho profesora, vypátrat. Anonymní uživatel...

21. prosince 2025  16:19

Prodejce kosmetiky Notino se zaměřil na trh služeb. Propojuje zákazníky se salony

Navštívit kosmetický salon bude nejen pro váš vzhled velkým přínosem....

Notino, největší evropský e-shop s produkty pro krásu a zdraví, přišel s novou službou Salony od Notina. Ta umožňuje zákazníkům rezervovat zkrášlovací a wellness služby v salonech na webu nebo...

21. prosince 2025

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  15:43

Švédští celníci vstoupili na palubu ruské lodě v Baltském moři, je pod sankcemi

Ruská loď Adler kotví ve švédských vodách. (21. prosince 2025)

Švédští celníci a pohraničníci vstoupili na palubu ruské nákladní lodě, která podle analytiků v minulosti převážela zbraně a na niž se vztahují sankce. Informuje o tom list Financial Times a...

21. prosince 2025  15:42

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

GLOSA: Velký český mág barokní hudby, o kterém však i Wikipedie mlčí

Soubor Musica Antiqua Praha se svým šéfem na archivním snímku

Pavel Klikar je výjimečná osobnost české hudby, dnes bohužel zůstávající ve stínu. Širší veřejnosti je asi nejznámější jako zakladatel Originálního českého synkopického orchestru, ale významnou práci...

21. prosince 2025  15:30

„Pořád to bolí.“ Zpověď rodičů, kteří před dvěma lety na fakultě ztratili dceru

Odhalení pomníku připomínajícího oběti prosincového útoku na Filozofické...

Hana a Lukáš Křístkovi před dvěma lety přišli o dceru. Majdě bylo 20 let a stala se jednou z obětí nejtragičtější masové vraždy v novodobé historii Česka. Student Filozofické fakulty Univerzity...

21. prosince 2025  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.