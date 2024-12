Univerzita jako azyl pro expolitičky. Jourová míří za bývalou ministryní

Vicenová zastává pozici odborné garantky pro zahraniční vztahy Kampusu Hybernská, který se nachází ve stejné ulici jako jedna z budov Filozofické fakulty. Samotný kampus nespadá pod žádnou z fakult UK. „Moje pozice spadá pod rektorát,“ objasnila Vicenová redakci iDNES.cz.

Sama univerzita tento prostor propaguje jako platformu pro veřejnou diskuzi především s odborníky z akademické sféry. V kampusu se také konají různé kulturní akce, například koncerty.

„Připravuji akce s mezinárodními partnery z ambasád, Francouzského institutu, zastoupení Evropské komise a podobně. Nejčastěji se nazývají Café Collaborations,“ popsala svou práci bývalá ministryně. „Práce mi zabere 20 až 30 hodin měsíčně. Při akcích je to ale více,“ upřesnila.

Nápad pracovat pro univerzitu vznikl během jejího působení v Technologické agentuře ČR v roce 2021. „Spolupráci s Kampusem Hybernská mi nabídl bývalý kolega z Technologické agentury,“ osvětlila Vicenová. Agenturu zřídil stát v roce 2009 zákonem o podpoře výzkumu. Vicenová tam nejprve zastávala pozici projektové manažerky. Později se ale i zde přesunula do úseku zahraniční spolupráce. Působila tam mezi lety 2014 a 2022.

I přes práci pro univerzitu dále zůstává i v politickém prostředí. „V současné době působím ještě jako poradkyně předsedy Senátu Miloše Vystrčila,“ prozradila redakci Vicenová.

Vicenová má z politiky poměrně bohaté zkušenosti. Post ministryně zemědělství ve vládě Mirka Topolánka (tehdy ODS) sice zaujímala jen několik měsíců (od září 2006 do ledna 2007), jako stálá představitelka České republiky při Evropské unii vydržela čtyři roky (2008-2012). Poté krátce působila jako analytička ministerstva zahraničních věcí.

V roce 2014 usilovala o návrat do Bruselu, když kandidovala v evropských volbách jako lídryně Liberálně ekologické strany. S ní na kandidátce byla například i dokumentaristka Olga Sommerová. Strana ale tehdy zůstala hluboko v poli poražených.

Jourová míří k rektorce

Další bývalá politička, která pravděpodobně zamíří na UK, je bývalá eurokomisařka Věra Jourová. Ta má ale podle prvotních zpráv vyšší ambice než Vicenová a mohla by se stát členkou kolegia rektorky univerzity Mileny Králíčkové.

O finálním postavení Jourové v rámci UK by mělo být podle mluvčí univerzity jasno ve druhé polovině prosince. Jourové nedávno skončil desetiletý mandát v Evropské komisi. Už dříve v rozhovorech prozradila, že by po kariéře političky ráda zamířila do akademické sféry.