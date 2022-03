Jak Univerzita Karlova pomáhá Ukrajině, řekne v Rozstřelu rektorka Králíčková

Milena Králíčková je ve funkci teprve dva měsíce a už se spolu s celou univerzitou musí vypořádat s bezprecedentní situací. Jak se staví k válce na Ukrajině, jak celá situace postihla ji samotnou a co se snaží nejstarší a největší česká vysoká škola dělat, aby napadené zemi pomohla?

Kromě komentáře k aktuální situaci poskytne v Rozstřelu nová rektorka UK také odpovědi na otázky ohledně českého školství. Do jaké míry mají vysokoškolské instituce zasahovat do veřejného života? Jak si stojíme ve srovnání s vyspělými zeměmi? Jak se dívá na systém univerzit v Asii? Mělo by se Česko inspirovat? Co očekává od vlády Petra Fialy v oblasti školství?

Do čela Karlovy univerzity nastoupila Králíčková v únoru a mandát má až do roku 2026. Když ji prezident Miloš Zeman v říjnu jmenoval, doporučil jí, aby prestiž slavné univerzity pod jejím vedením vzrostla.

V prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol QS World University Rankings si z českých zástupců vede Univerzita Karlova nejlépe, i když si meziročně pohoršila o šest míst a skončila 266.

Přednostmi školy jsou dle žebříčku zejména poměr studentů a učitelů, podíl zahraničních posluchačů a akademická reputace. Slabinami naopak poměr citovanosti vědců a podíl cizinců mezi zaměstnanci.

První žena ve funkci rektorky Univerzity Karlovy post převzala po lékaři a biochemikovi Tomáši Zimovi. Milena Ptáčková se narodila v roce 1972 ve Strakonicích a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni vystudovala všeobecné lékařství. Mimo jiné od roku 2011 vede Ústav histologie a embryologie na téže fakultě a od roku 2014 působila jako prorektorka UK.