Rámy si neumím představit. Rozšíříme výstražné SMS, říká rektorka Králíčková

Co budete na zítřejším setkání navrhovat? Co se má na univerzitách změnit, aby se snížilo riziko, že se něco podobného bude opakovat?

Na jednání přijdu s naším vnitřním dokumentem, obsahujícím několik bodů a nástrojů, jež by mohly být použity. Jako příklad uvedu krizový komunikační informační systém. Představte si to jako hromadné zasílání SMS studujícím i zaměstnancům v případě jakéhokoliv ohrožení. Některé univerzity už jej zavádějí a i my jej na Univerzitě Karlově v některých částech máme.

Tyto systémy jsou finančně náročné a já od ministerstva očekávám, že nám představí odborníky, které má na bezpečnost a ochranu měkkých cílů (místa nebo akce s větším počtem lidí a nízkým zabezpečením proti násilným útokům, pozn. red.). Že nám představí nástroje, které by oni navrhovali. A zatřetí věřím, že výhledově přislíbí i finanční podporu pro zavádění těchto opatření.