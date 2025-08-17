Kojení vs. výrobci umělé výživy. Řešíme střet zájmů a přestalo jít o děti, líčí lékařka

Milena Dokoupilová | foto: archiv Mileny Dokoupilové

Veronika Pitthardová
Po medializaci spolupráce některých porodnic s výrobci umělé výživy se z kojení stalo téma třaskavější než kdy dřív. Podle primářky novorozeneckého oddělení Porodnice Hořovice Mileny Dokoupilové se ale v celé debatě zapomnělo na to nejdůležitější – na děti. „Místo konkrétních kroků řešíme střet zájmů. A to ničemu nepomáhá,“ říká.

Setkáváte se ve své praxi s tím, že je umělá výživa nabízena i dětem, které by ji vůbec nepotřebovaly?
Rozhodně ne. Pokud je dokrm indikovaný, pak je možné dítěti nabídnout mateřské mléko z banky či sběrny mateřského mléka nebo umělou mléčnou formuli. Asi 20 % dětí v porodnici dokrm přechodně potřebuje. Většinou to není kvůli selhání kojení, ale kvůli konkrétním medicínským indikacím.

Například děti matek s těhotenskou cukrovkou mají velmi často hypoglykémie a musí se zahájit krmení záhy po porodu, aby neměly závažnou hypoglykémii, která by musela být řešena infuzí. Dítě by pak nemohlo být s maminkou na pokoji, a to nechceme. Stejně tak nezralé nebo hypotrofické děti (nízká porodní hmotnost, která neodpovídá týdnu těhotenství, poz. red.) mohou mít taky tento problém.

Když matka kojí tříleté nebo pětileté dítě, veřejnost na ni často pohlíží skrz prsty. Ale pokud je to pro ni i dítě v pořádku a oběma to vyhovuje, není důvod, proč by mělo jít o problém.

