Pražský hrad chci ještě víc otevřít. Ukázat by šla spousta míst, říká kancléř Vašina

Kancléř Václava Klause Jiří Weigl přirovnává funkci kancléře téměř k viceprezidentovi, naopak vaše předchůdkyně Jana Vohralíková mluvila o tom, že je jen úřednicí. Jak chápete úlohu kancléře vy?

Vnímám ji jako garanta fungování Hradu a všech jeho složek. Kancléř organizaci řídí jako celek, řídí tu část, která realizuje politiku prezidenta, ale také dohlíží na Hrad jako na památku, má na starosti fungování Lesní správy Lány... Pražský hrad je světově unikátní. Snad nikde nenajdete sídlo hlavy státu, které by bylo zároveň i nejnavštěvovanější turistickou památkou země. Jako člověk, jako Milan Vašina, chci vytvářet maximální podporu pro výkon úřadu prezidenta. Je velmi důležité, aby se obnovila důvěra v to, co se na Hradě děje, hospodářsky i politicky. Chci udělat maximum pro to, aby bylo prezidentství Petra Pavla úspěšné, aby naplnilo jeho vizi.

Na rozdíl od mých předchůdců jsem přesvědčen, že vidět a slyšet má být především prezident.