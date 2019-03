Zemřel válečný veterán Milan Píka, synovi popraveného generála bylo 96 let

Milan Píka, který za druhé světové války působil v britském královském letectvu (RAF) a po válce byl také pronásledován komunistickým režimem, zemřel ve středu v 19 hodin, upřesnila Horáková, která je ředitelkou Slezského zemského muzea v Opavě. Muzeum je správcem pozůstalosti po Heliodoru Píkovi.

Pohřeb podle Horákové bude na Slovensku, jeho formu bude rodina řešit se slovenským ministerstvem obrany.

Milan Píka v červnu 1939 utekl se svou matkou do Rumunska, kde v té době už působil v zahraničním odboji jeho otec. Poté odjel do Francie, kde vstoupil do vznikající československé zahraniční armády. Po porážce Francie odjel do Anglie, kde byl zařazen k 310. stíhací peruti RAF. Pro oční vadu byl však z leteckého výcviku vyřazen a vykonával administrativní službu.

Za odbojovou činnost obdržel Československý válečný kříž 1939 a další československá i zahraniční vyznamenání.

V souvislosti s nespravedlivým stíháním svého otce byl v roce 1949 propuštěn z armády a měl problémy s úřady.

V roce 1970 byl morálně rehabilitován, v roce 1990 povýšen do hodnosti plukovníka a v roce 2014 podle českého ministerstva obrany jmenován do hodnosti brigádního generála.