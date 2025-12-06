Ve věku 93 let zemřel psycholog Milan Nakonečný. Psal i o fenoménu magie

Autor:
  11:38
Ve čtvrtek 4. prosince zemřel psycholog, historik a profesor Milan Nakonečný, bylo mu 93 let. Byl autorem tří desítek knih z oblasti psychologie. O jeho úmrtí informoval zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Milan Nakonečný. | foto: Marek Podhora, MAFRA

„Odešel v klidu ve svém domě v Táboře, v péči svého syna Milana,“ napsal Hess v pátek na svém webu. Nakonečný byl členem Kolegia spolku Babybox. Hess po něm na jeho památku pojmenoval 91. babybox, který se otevřel v pátek 5. prosince v Nemocnici Rumburk.

Nakonečný platil za experta v oblasti hermetismu. Jde o druh esoterismu a současně o filozofický směr. V roce 1990 se stal předsedou obnoveného spolku Universalia, který se věnoval právě hermetismu. Ve stejném roce začal vést katedru andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Komunisté mu ztrpčovali život, přesto známý psycholog na emigraci nemyslel

Kromě řady odborných knih z oblasti psychologie – jako například monografie Psychologie osobnosti – napsal také několik publikací o fenoménu magie.

Jeho otcem byl ukrajinský právník a notář Theodor Nakonečný. „Milan celý život maloval a při našem posledním setkání 21. srpna mi věnoval svůj portrét, představující klauna. Obraz visí v mém domě a denně se na něj dívám. Nedávno jsem Milanovi na jeho přání daroval ukrajinskou vlajku,“ uvedl Hess.

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

Vymřít vás nenecháme! KLDR pošle do Ruska afrodiziaka a doplňky na erekci

Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un se účastní...

Rusko začne ve velkém dovážet severokorejská afrodiziaka a doplňky slibující posílení potence. Krok přichází v době kolabující porodnosti a rostoucí státní kontroly na demografickými údaji. Importy...

6. prosince 2025  12:10

Drony povstalců zasáhly školku na jihu Súdánu, zemřelo 50 lidí včetně 33 dětí

Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)

Drony súdánských polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) ve čtvrtek zasáhly mateřskou školu na jihu země a zabily 50 lidí včetně 33 dětí. Úder odsoudil Dětský fond OSN a vyzval k zastavení...

6. prosince 2025  11:44

Ve věku 93 let zemřel psycholog Milan Nakonečný. Psal i o fenoménu magie

Milan Nakonečný.

Ve čtvrtek 4. prosince zemřel psycholog, historik a profesor Milan Nakonečný, bylo mu 93 let. Byl autorem tří desítek knih z oblasti psychologie. O jeho úmrtí informoval zakladatel sítě babyboxů...

6. prosince 2025  11:38

Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku

Policejní auto.

Tři lidé zahynuli v sobotu ráno při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku. Na síti X to uvedla policie.

6. prosince 2025  10:56

Co radši vydlabat Matterhorn? Plán na stavbu mrakodrapu v Zermattu budí vášně

Pohled na švýcarské město Zermatt (27. února 2015)

Ve švýcarském Zermattu, jenž leží v údolí pod majestátní horou Matterhorn, to v posledních týdnech vře. Vášnivou diskuzi vyvolal plán na výstavbu 260 metrů vysokého věžáku za předpokládaných 500...

6. prosince 2025  10:43

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 80 milionů. V garážích byly i veterány

Ve Strašnicích hořel v noci pneuservis, požár zasáhl i skladovací část....

Noční požár pneuservisu v pražských Strašnicích způsobil předběžnou škodu 80 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Na místě byly automobilové veterány. Událost se stále...

6. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  10:22

Tak trochu jiné Vánoce podle umělkyně Šedé. Bez pití, bujaré zábavy a se zlozvyky

Umělkyně Kateřina Šedá stojí za projektem Zítra začnu! s podtitulem Vánoční...

K oblíbenému konceptu bujarých Vánoc v centru Brna přibyl letos konkurenční nápad výtvarnice a „sociální performerky“ Kateřiny Šedé, známé kromě jiného projektem Národní sbírky zlozvyků. Od 9. do 23....

6. prosince 2025  10:11

Po úzkosti přichází vztek. Hledáte unesené děti pomalu, vyčítají Nigerijci úřadům

Příbuzní unesených dětí ze školy ve vesnici Papiri v Nigérii čekají v obci...

Dva týdny poté, co nigerijské úřady stále pohřešují na 250 unesených dětí ze školy na severu země, začínají jejich rodiče pociťovat místo úzkosti vztek. Státní úřady totiž podle nich postupují při...

6. prosince 2025  9:41

Nejvýše položený rybník na Vysočině si rekreanti neužijí, kvůli opravám bude bez vody

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...

Jednu z nejoblíbenějších koupacích ploch na Žďársku, rybník Sykovec u Tří Studní, si příští rok rekreanti neužijí. Nádrž čeká odbahnění, opravy hráze a další úpravy. Ty začaly již nyní, před...

6. prosince 2025  9:27

Letošní rozpočet neodpovídá realitě, některé výdaje jsou podhodnocené, tvrdí NKÚ

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19....

Schválený státní rozpočet na letošní rok neodpovídá v některých oblastech realitě. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala uvedl, že například výdaje na dotace na obnovitelné...

6. prosince 2025  9:04

„Trumpovy účty“ slibují snížení sociálních rozdílů. Podpořil je i známý miliardář

Zakladatel technologické společnosti Dell s manželkou věnovali 6,25 miliardy...

Miliardář Michael Dell s manželkou Susan darují 6,25 miliardy dolarů (kolem 130 miliard korun) na iniciativu Trump Accounts. Ta chce každému dítěti narozenému mezi lety 2025 až 2028 poskytnout 1 000...

6. prosince 2025

Policie na Slovensku zbila českého dělníka, píše deník. Muž zásah živě vysílal

Ilustrační foto.

Policisté ve Slovenské Ľupči v okrese Bánská Bystrica přijeli podle deníku SME vystěhovat českého občana albánského původu z hostelu, situace se ale změnila v brutální zásah. Muž tvrdí, že ho...

6. prosince 2025  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.