Ve věku 93 let zemřel psycholog Milan Nakonečný. Psal i o fenoménu magie

„Odešel v klidu ve svém domě v Táboře, v péči svého syna Milana,“ napsal Hess v pátek na svém webu. Nakonečný byl členem Kolegia spolku Babybox. Hess po něm na jeho památku pojmenoval 91. babybox, který se otevřel v pátek 5. prosince v Nemocnici Rumburk.
Nakonečný platil za experta v oblasti hermetismu. Jde o druh esoterismu a současně o filozofický směr. V roce 1990 se stal předsedou obnoveného spolku Universalia, který se věnoval právě hermetismu. Ve stejném roce začal vést katedru andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
|
Komunisté mu ztrpčovali život, přesto známý psycholog na emigraci nemyslel
Kromě řady odborných knih z oblasti psychologie – jako například monografie Psychologie osobnosti – napsal také několik publikací o fenoménu magie.
Jeho otcem byl ukrajinský právník a notář Theodor Nakonečný. „Milan celý život maloval a při našem posledním setkání 21. srpna mi věnoval svůj portrét, představující klauna. Obraz visí v mém domě a denně se na něj dívám. Nedávno jsem Milanovi na jeho přání daroval ukrajinskou vlajku,“ uvedl Hess.