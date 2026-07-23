Vrtulníky Venom jsou v české armádě teprve pár let. Jak se zatím osvědčily?
Velice dobře. Jsou to stroje, které vyvinuli na základě požadavků americké námořní pěchoty jako jejich primárního uživatele, jsou tedy přizpůsobené pro to vůbec nejnáročnější nasazení, v jakém jsou vojenské vrtulníky provozované. Vzdušné síly armády České republiky je mimochodem úspěšně nasadily v misi na území Polska, kde zajišťovaly obranu tamního vzdušného prostoru před útoky ruských dronů.
Jsou to vrtulníky, které naše letectvo a naši armádu posunuly do 21. století.