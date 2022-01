Pojďme rozvolňovat, zní mezi experty. To by udělal jen šílenec, míní Kubek

„Doba normálu se blíží mílovými kroky,“ řekl o vývoji pandemie v České republice epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj se situace výrazně zlepší už v březnu, opatření by se tak mohla rozvolnit, uvedl v neděli na CNN Prima News.

„Zásadní opatření by se mohla rozvolnit. Teď už to není o číslech nakažených. Ve Velké Británii mají desítky tisíc nakažených, ten systém to zvládá,“ dodal Prymula a připomněl postup ve Velké Británii, kde k 27. lednu zrušili všechny koronavirové restrikce.

Pozitivně to vidí i primářka infekčního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová. „V současné době jsme na tom relativně dobře, jsme významně promořeni, proočkováni, máme spoustu léčivých možností. Ta doba, kdy bychom se měli vrátit k normálnímu způsobu života, už by měla být velmi brzy,“ upozornila.

S tímto názorem ale nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Teď určitě nemůžeme rozvolňovat, to by udělal jen šílenec,“ řekl v debatě.

Význam podle něj má i dál testovat lidi, kteří nemají příznaky koronavirové nákazy. Další odborníci v pořadu s ním ale nesouhlasí. „Jsem pro testování lidí s klinickými příznaky,“ podotkla Roháčová.

„Testujeme ze setrvačnosti, nikdo neměl odvahu říct dost, je to čistě politické rozhodnutí. Všichni se shodneme na stejné věci, někdo musí povstat a říct končíme,“ komentoval situaci také například imunolog Jiří Šinkora.

Kubek se také orodoval za intenzivní pokračování očkování . „Není pravda, že očkování v této situaci nemá smysl. Vakcína snižuje riziko hospitalizace. Stále máme málo očkovaných mezi náctiletými a lidmi do 30 let. Tuto skupinu epidemie zasáhne a počet hospitalizovaných se zvýší,“ řekl.

Kubek se pustil do kritiky lidí, kteří s jeho názory nesouzní. Lékaře Lukáše Pollerta obvinil z šíření nebezpečných bludů. Ač znovu přiznal, že sám není odborník a že například epidemiolog Jiří Beran, který v debatě nebyl, odborníkem je, označil ho za disidenta mezi vědci. „Proto se stal hvězdou dezinformátorů,“ podotkl.

I Beran vyzval k rozvolnění, protože opatření podle něho už nemají smysl. „Pro nerizikové skupiny je očkování zbytečné,“ zopakoval svůj dlouhodobý názor.

Kubek se rozčílil také nad kroky nové vlády, která podle něj k vakcinaci nedostatečně motivuje. „Teď už se nebavíme o povinném očkování, o výhodách pro očkované. Naopak, vláda úplně kašle na dvě třetiny lidí, kteří se nechali očkovat,“ uzavřel Kubek.

Vláda zvažuje rozvolnění

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v sobotu naznačil, že vláda přemýšlí o povolení vstupu do restaurací i neočkovaným. Bližší informace by ale měl oznámit ve středu po jednání Fialova kabinetu. „Budeme vyhodnocovat situaci. Pokud nepřijde další vlna, přijde na řadu rozvolnění,“ řekl mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Vláda se pravděpodobně nechává inspirovat Rakouskem, které většinu opatření pro neočkované občany zrušilo. Na rozdíl od Česka bude v sousední zemi vakcinace pro všechny občany povinná.

Tento postup vlády na rozdíl od Kubka vítá ředitel brněnské laboratoře Elisabeth Pharmacon Omar Šerý. „Zákaz vstupu neočkovaným do restaurací, na kulturní a sportovní akce, do pěveckých souborů, bazénů, provozoven služeb atd. jsem kritizoval už dávno. Momentálně vzhledem k vlastnostem omikronu již zcela postrádá logiku a se zrušením tohoto nesmyslného opatření by se nemělo otálet,“ napsal Šerý na Twitteru.

Omikron je nakažlivější a v důsledku jeho šíření přibývají v Česku vysoké počty pozitivních případů covidu. Tato varianta také podle odborníků častěji proráží imunitu získanou prodělanou nemocí i očkováním. Počet vážných případů je ale nižší.