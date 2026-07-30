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Na Knížákově pohřbu promluví Klaus i Klempíř, zazní salvy

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  12:31
Milana Knížáka pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství. (22. září 2015)

Milana Knížáka pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství. (22. září 2015) | foto: Profimedia.cz

Bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák
Ministr kultury Oto Klempíř
Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...
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Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí také vystoupí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Pohřeb se uskuteční podle rozhodnutí vlády a se souhlasem rodiny se státními poctami ve Velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna od 11:00. Zazní také tři čestné salvy, jak informovaly Barbora Šťastná z ministerstva kultury a Eliška Vaculíková z Institutu Václava Klause.

Rozloučení s Knížákem bude příští pátek. Vláda schválila pohřeb se státními poctami

„Můžeme potvrdit, že se poslední rozloučení s profesorem Knížákem uskuteční v pátek 7. srpna 2026 ve strašnickém krematoriu od 11:00. Promluví ministr kultury Klempíř a prezident Klaus,“ sdělila Vaculíková. Knížák byl Klausovým blízkým přítelem.

Veřejnost bude mít podle ministerstva kultury možnost se rozloučit se zesnulým jen na místě. Média budou mít podle přání rodiny přístup do obřadní síně pouze před začátkem obřadu a před zahájením ho budou muset opustit, sdělilo ministerstvo. Předpokládá se, že obřad potrvá asi hodinu a půl.

Vláda navrhla pro Milana Knížáka pohřeb se státními poctami, vdova souhlasí

„Součástí obřadu budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. Vystoupí Ústřední hudba Armády ČR a na závěr obřadu zazní tři čestné salvy,“ uvedl Klempíř. Hudební program se zatím připravuje ve spolupráci s rodinou.

Podle vdovy Marie Knížákové by rozloučení mělo být „se vším všudy“. „Lidi možná budou křičet, ale Knížák je jediný, na jehož rakev ta česká vlajka patří. Protože on nikdy neuhnul, vždycky šel rovně a miloval tuhle zemi. A udělal všechno, co mohl,“ řekla ve čtvrtek Knížáková.

Pohřeb se státními poctami se zvažoval u Čáslavské i Zátopka

Pohřeb se státními poctami měl poprvé v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl v roce 2010. Dále státní pocty na podzim 2019 vyprovázely zpěváka Karla Gotta, koncem roku 2023 bývalého ministra zahraničí a někdejšího kancléře prezidenta Václava Havla Karla Schwarzenberga.

Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval

V roce 2016 vláda zamýšlela uspořádat pohřeb se státními poctami gymnastce Věře Čáslavské, o podobném pohřbu se mluvilo už v případě atleta Emila Zátopka v roce 2000. V obou případech to odmítla rodina. Vládní nabídku pohřbu se státními poctami letos v únoru nevyužila ani rodina zesnulé herečky Jany Brejchové.

Česká kultura ztratila výraznou tvář

Knížák od 60. let 20. století patřil k výrazným osobnostem moderního umění, zapojil tehdy se do mezinárodního uměleckého hnutí Fluxus. Byl performerem i hlavní postavou, zpěvákem a textařem hudební skupiny Aktual. Nahrávku její písně Znamená umění učit člověka žít? nyní zveřejnil server milanknizak.com.

Dopis Zemanovi, kritika Havla i soudy. Jaké kontroverze provázely Knížáka

Knížák stál u zrodu českého undergroundu, ovlivnil generace umělců. Po sametové revoluci byl rektorem pražské Akademie výtvarných umění, poté 12 let řídil Národní galerii. Jeho názory současně provokovaly a polarizovaly společnost.

Knížákovým odchodem ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších tváří, shodli se politici. Bývalý prezident Klaus mu v roce 2010 udělil medaili Za zásluhy.

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