Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Rozloučení s Knížákem bude příští pátek. Vláda schválila pohřeb se státními poctami

Autor: ,
  17:07aktualizováno  17:25
Milan Knížák (28. října 2020)

Milan Knížák (28. října 2020) | foto: Dan MaternaMAFRA

Milan Knížák (28. října 2020)
Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...
Milana Knížáka pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství. (22. září 2015)
Richard Salzmann a Milan Knížák na semináři Institutu Václava Klause o...
7 fotografií
Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Na dotaz ČTK to uvedla vdova Marie Knížáková. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Bude mít pohřeb se státními poctami.

O pohřbu se státními poctami rozhodla v pondělí vláda a rodina s tím souhlasila. Dojednání podrobností se chopilo ministerstvo kultury. O tom, jakou formu státní pocty budou mít, se podle Knížákové zatím jedná. Objevily se úvahy, podle nichž by měla být rakev se zesnulým předem vystavena. Knížáková ale na dotaz ČTK uvedla, že s tím nesouhlasí.

Pohřeb se státními poctami měl na podzim 2019 zpěvák Karel Gott, koncem roku 2023 také bývalý ministr zahraničí a někdejší kancléř prezidenta Václava Havla Karel Schwarzenberg. Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb, který se týká mimořádně významných osobností.

Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval

Podle bývalého hradního ceremoniáře a nynějšího poradce ministra zahraničí Jindřicha Forejta je znakem pohřbu se státními poctami přítomnost státní vlajky nebo účast vojáků. Poprvé se tak stalo při pohřbu bývalého ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010.

V roce 2016 vláda zamýšlela uspořádat pohřeb se státními poctami gymnastce Věře Čáslavské, o podobném pohřbu se mluvilo už v případě atleta Emila Zátopka v roce 2000. V obou případech to odmítla rodina. Letos v únoru vláda pohřeb se státními poctami nabídla rodině zesnulé herečky Jany Brejchové, rodina však nabídku také nevyužila.

„Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka

Výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v neděli informoval ministr zahraničí Petr Macinka.

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

„Profesor Knížák byl renesanční osobností, sebevědomým a realistickým člověkem, který vždy vyčníval, byl nepřehlédnutelný a měl pevný názor, který se promítal do všeho, co dělal,“ uvedl vicepremiér a Knížákův osobní přítel Macinka pro iDNES.cz. Připomněl rovněž, že umělce v posledních letech trápily zdravotní potíže, i přesto spolu často diskutovali.

„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ zavzpomínal v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v nemocnici, naposledy dva dny před jeho smrtí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Stovky nahých lidí pomalovaných barvami pózovaly na náměstí v Las Palmas pro...

Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...

Zelenskyj označil jednání s Trumpem za dobré. Mluvili o Patriotech i diplomacii

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Bílého domu na setkání se...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil své úterní jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem za dobré. Hovořili podle něj například o licencích na výrobu střel do systémů Patriot nebo...

28. července 2026  8:53,  aktualizováno  17:53

Rozloučení s Knížákem bude příští pátek. Vláda schválila pohřeb se státními poctami

Milan Knížák (28. října 2020)

Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Na dotaz ČTK to uvedla vdova Marie Knížáková. Knížák zemřel...

28. července 2026  17:07,  aktualizováno  17:25

Hlavní hrozbou je online radikalizace mládeže, varuje vnitro. Vliv extremistů slábne

ilustrační snímek

Největší výzvou v extremismu zůstává online radikalizace mládeže, naopak vliv tradičních extremistů ustupuje. Ministerstvo vnitra to uvedlo ve zprávě o extremismu za loňský rok, kterou schválila...

28. července 2026  17:13

Kriminálník dostal dalších 10 let. Podle soudu družku ubil pěstmi a zneužil dítě

Krajský soud v Hradci Králové

Za smrt družky poslal Krajský soud v Hradci Králové recidivistu Jiřího F. na deset let do vězení. Podle spisu ženu loni v srpnu zbil v garáži ve Vrchlabí, kde dvojice bez domova přebývala. Poškozená...

28. července 2026  16:59

Protiústavní, řekl polský soud o registraci sňatků homosexuálů. Vláda se bouří

ilustrační snímek

Polský ústavní soud prohlásil za protiústavní nedávné vládní nařízení umožňující zápisy sňatků lidí stejného pohlaví uzavřených v zahraničí do občanského registru. Rozhodnutí podle serveru Fakt...

28. července 2026  16:54

Nikdy nekouřila, přesto dostala rakovinu plic. Lékaři varují před přehlíženými riziky

ilustrační snímek

Za zhruba 80 procenty případů rakoviny plic stojí kouření, nemoc se však nevyhýbá ani těm, kteří si cigaretu nikdy nezapálili. Riziko zvyšují také radon, pasivní kouření, poletavý prach či škodliviny...

28. července 2026  16:46

Bývalí guvernéři ČNB a přední ekonomové apelují na poslance. Podpořili Pavlovo veto

Bývalý guvernér ČNB a expremiér Jiří Rusnok

Dva bývalí guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok, šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl a další přední čeští ekonomové se otevřeným dopisem obracejí na poslance kvůli vetu...

28. července 2026  16:45

Černé pondělí na silnicích. Zemřelo šest lidí, letos zatím nejvíce

Dva lidé zemřeli při střetu auta s náklaďákem u Litomyšle. (27. července 2026)

Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách v tento den zemřelo šest lidí, plyne z předběžných policejních statistik. Dalších pět lidí se těžce zranilo....

28. července 2026  16:21,  aktualizováno  16:41

Po pádu Rovnováhy zbourá Praha také Hroší lázně u Barrandovského mostu

Socha Hroší lázeň na Barrandovském mostě.

Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací (TSK) předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku....

28. července 2026  16:40

Nejlepší výsledek za poslední rok. Labouristé dohnali v průzkumech Farage

Starosta Manchesteru Andy Burnham během volební kampaně (19. června 2026)

Britská vládní Labouristická strana podle tří různých průzkumů veřejného mínění týden po nástupu Andyho Burnhama do premiérského křesla dohnala, či dokonce předehnala populistickou stranu Reform UK...

28. července 2026  16:37

Po dvou letech opět ve žlutém člunu. Miloš Zeman si užívá léto na vodě

Bývalý prezident Miloš Zeman po dvou letech vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací...

Legenda ožila. Po delší době bývalý prezident Miloš Zeman opět vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranky se projel po hladině Veselského rybníka. V Novém Veselí na...

28. července 2026  14:37,  aktualizováno  16:29

Muž u dětského hřiště bodal nožem do věcí, strážníci ho museli zpacifikovat

Muž u dětského hřiště bodal nožem do věcí. Strážníci ho museli zpacifikovat....

Chování šestapadesátiletého muže u dětského hřiště v centru Pardubic vyděsilo přítomné rodiče. V ruce držel nůž a bodal do svých osobních věcí. Přivolaní strážníci museli použít donucovací...

28. července 2026  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.