Dopis Zemanovi, kritika Havla i soudy. Jaké kontroverze provázely Knížáka

„Autoritativní“ šéf Národní galerie
Dvanáct let v čele Národní galerie udělalo z Milana Knížáka jednu z nejvýraznějších, ale také nejkontroverznějších osobností české kultury. Přestože stabilizoval hospodaření instituce, rozšířil její výstavní prostory a provedl ji obnovou po ničivých povodních v roce 2002, část odborné veřejnosti kritizovala jeho autoritativní styl řízení.
Výhrady směřovaly také k tomu, že podle kritiků dával přednost budování stálých expozic před velkými výstavními projekty. Knížák však podobné výtky odmítal. „Národní galerie není Kunsthalle,“ říkával s tím, že hlavním úkolem instituce není pořádat jednu výstavu za druhou, ale především „shromažďovat a zkoumat umění“.
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Neshody měl Knížák i s některými kurátory. V roce 2000 se dostal přímo ve Veletržním paláci při předávání ceny Jindřicha Chalupeckého do ostrého sporu s výtvarníkem Davidem Černým.
Černý v lednu 2011 označil Milana Knížáka v televizním dokumentu Cena Jindřicha Chalupeckého za „nafoukaného, kriploidního ču...a“. Tím podle soudu poškodil jeho důstojnost a čest. Kromě omluvy mu musel vyplaltit 100 tisíc korun.