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Dopis Zemanovi, kritika Havla i soudy. Jaké kontroverze provázely Knížáka

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Přehledně   15:10
Milan Knížák nebyl jen jedním z nejvýraznějších českých umělců, ale také osobností, která po desetiletí rozdělovala veřejnost. Jako ředitel Národní galerie vedl spory s odborníky, soudil se se svým nástupcem Jiřím Fajtem. Ostrou kritikou však nešetřil ani politiky včetně Miloše Zemana či Václava Havla. Připomeňte si největší kontroverze, které jeho život a kariéru provázely.
Část 1/5

„Autoritativní“ šéf Národní galerie

Dvanáct let v čele Národní galerie udělalo z Milana Knížáka jednu z nejvýraznějších, ale také nejkontroverznějších osobností české kultury. Přestože stabilizoval hospodaření instituce, rozšířil její výstavní prostory a provedl ji obnovou po ničivých povodních v roce 2002, část odborné veřejnosti kritizovala jeho autoritativní styl řízení.

Milan Knížák v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, která vystavovala velkou retrospektivu jeho prací pod názvem Žít jinak! (2019)

Výhrady směřovaly také k tomu, že podle kritiků dával přednost budování stálých expozic před velkými výstavními projekty. Knížák však podobné výtky odmítal. „Národní galerie není Kunsthalle,“ říkával s tím, že hlavním úkolem instituce není pořádat jednu výstavu za druhou, ale především „shromažďovat a zkoumat umění“.

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Neshody měl Knížák i s některými kurátory. V roce 2000 se dostal přímo ve Veletržním paláci při předávání ceny Jindřicha Chalupeckého do ostrého sporu s výtvarníkem Davidem Černým.

Černý v lednu 2011 označil Milana Knížáka v televizním dokumentu Cena Jindřicha Chalupeckého za „nafoukaného, kriploidního ču...a“. Tím podle soudu poškodil jeho důstojnost a čest. Kromě omluvy mu musel vyplaltit 100 tisíc korun.



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