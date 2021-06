Jen věci přeskládat. Ekologická řešení nejsou buzerace, říká děkan Edl

Zapojení inteligentních technologií do energetiky, dopravy a komunikace, které má zlepšit život lidí ve městech a obcích. To je hlavní cíl sdružení Czech Smart City Cluster. Do spolupráce na projektech, v nichž chytrá řešení urychlují udržitelný hospodářský růst a zvyšují kvalitu života lidí, se v něm zapojují firmy, školy, neziskové organizace, ale také města nebo kraje. Novým šéfem platformy, která zahrnuje 43 subjektů z akademické či podnikatelské sféry, se v lednu stal Milan Edl.

Vaše sdružení má velmi složitý název. Co si pod tím mám představit? Co děláte?

Jak název napovídá, jde o aplikaci chytrých věcí do samosprávy. Pojďme města udělat efektivnější, přívětivější a bezpečnější, a tím vylepšit život obyvatel. Prostřednictvím digitalizace, virtualizace a zlepšení komunikace na dálku. Virtuální prostor se rozšířil a současná doba ukazuje, že je nutné na to zareagovat. Nejde jen o moderní technologie. Stačí jednoduchý nápad, díky němuž se věci jen přeskládají, aby lépe fungovaly. Musí to být užitečné, a ne aby šlo jen o zařazování technologií za každou cenu. A nemusí ani jít o něco nového. Je dobré používat prostředky, které se už někde v minulosti osvědčily. Naše cesta není v tom, aby si města nebo obce kupovaly nové technologie. Dobré je využívat lokálních zdrojů a podpory místních podnikatelů. Nenosme dříví do lesa, v některých regionech jsou dobré nápady.