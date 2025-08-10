Po mikulovském Svatém kopečku se loni prošlo přes dvě stě tisíc lidí. Napočítalo je čidlo, které u jedné z cest na poutní místo zaznamenává pohyb. Za deset let, kdy Správa chráněné krajinné oblasti Pálava návštěvníky monitoruje, to byl rekord.
„Čidlo díky teplotním senzorům snímá každý pohyb. Číslo přesahující 200 tisíc je přepočítané na unikátní návštěvníky, kteří cestu podnikli,“ říká vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jiří Kmet.
Když ale turista do Mikulova zavítá dnes, musí nad uvedenou cifrou jen nevěřícně kroutit hlavou. Město jako by před branami mělo ceduli s objížďkou. Méně turistů hlásí vinaři, restauratéři i zámek.
„Je to hrozně zvláštní pohled. Cyklisté, cizinci i všichni ostatní jako by prostě zmizeli,“ říká servírka v jedné z restaurací na náměstí.
„Kromě začátku července nám tu skoro každý týden pravidelně od čtvrtka do neděle prší. Žádné velké lijáky, ale deštivo je. To ale nemůže být jediný důvod, proč turisté v Mikulově nejsou, prázdno jsme měli, i když bylo hezky,“ dodává servírka v centru města a chystá ovocný čaj. Už asi desátý v řadě, pípa s pivem má opět klidnější směnu.
Je sobota v polovině léta, v historickém městě zase prší. Na náměstí se míhají lidé v pláštěnkách. V restauracích je rušněji, ale ne plno.
„To, co vidíte ve městě dneska, je o poznání méně lidí než dřív. Jestli měl někdy Mikulov problém s overturismem, bylo to v roce 2019. To jste mohli jít po náměstí v kterýkoli den v týdnu a bylo tam plno jako při vinobraní,“ vzpomíná místní podnikatel Michal Solařík.
Za covidu podle něj lidí ubylo a v takovém množství jako před ním se už nikdy nevrátili. Solařík provozuje na kopci pod vyhlídkovou věží Kozí hrádek vinný sklep. Nabízí v něm vlastní vína i teplou kuchyni a turisté se u něj mohou i ubytovat.
„Všímáme si, že lidé mnohem méně plánují dovolenou nebo výlet předem. Kolikrát vyjedou naslepo a teprve na místě shánějí ubytování. A také se zdrží kratší dobu,“ srovnává Solařík. „Dřív jsme byli zamluvení na celé večery. Po skupinách se tu degustovalo víno, lidi jedli a bavili se. Teď přijdou na skleničku na dvě. A odcházejí,“ dodává.
„Paráda, máme to tu pro sebe“
Z Kozího hrádku je výhled na protější Svatý kopeček. Na vrcholku se míhá několik postav. Doby, kdy se do strmého kopce turisté šplhali jako jeden obří had, jsou ale zřejmě pryč. V jednu chvíli může na celém pahorku být maximálně pět desítek lidí.
„Pro nás je to super, máme to tu skoro pro sebe. Nejsme z cukru, trocha vody nás nezabije. Jezdíme sem pravidelně v naší čtyřčlenné sestavě každý rok, Mikulov je srdcovka,“ hlásí Jiří ze Šlapanic u Brna, kterého reportérka iDNES.cz potkává v polovině kopce. „Jsme tu už pár dní a ještě budeme. Ale takhle málo lidí jsme tu snad nezažili. Už jsme se byli podívat i u zatopeného lomu, zrovna tam byli potápěči. Jinak ani noha. Je to zvláštní pohled,“ dodává jeho partnerka Lenka.
Propad minimálně o pětinu
Že Mikulov zažívá propad návštěvnosti, ukazují i data mikulovského zámku. Zatímco loni tam za červenec zavítalo přes 10 tisíc lidí, letos to za stejné období bylo skoro o dva tisíce méně. Zámek udělal změnu v otvírací době, oproti loňsku má v pondělí zavřeno a už ani nenabízí tolik nočních prohlídek jako dříve.
„Je to jedna z nejhorších a nejslabších sezon snad ze všech. Dřív jsme se prostě nezastavili. Teď je tu klid. Nevíme, jestli je to tím, že lidi jedou raději do ciziny, nebo nemají peníze. Paradoxně nám to, že prší, pomáhá, protože ti, co už do města dojedou, na zámek zavítají, aby se schovali před deštěm,“ shrnuje jedna ze zámeckých zaměstnankyň Michaela Mlynariková.
Podle předsedy místního Svazu cestovního ruchu Víta Buchty je propad zájmu turistů a také tržeb v Mikulově děsivý. „Podle typu zařízení hlásí provozovatelé propady dvacet až třicet procent. Vím to z první ruky, také provozuji hotel. Někteří úplně končí,“ vyjmenovává Buchta.
Nežádoucí křiklouni
Za současnou situaci podle něj nemůže jen počasí. „Další faktory jsou určitě přemrštěné ceny za jídlo v některých podnicích, ale především nevstřícnost radnice. Město nenabízí nic nového, je tu příšerně zmatený systém parkování, za chyby strážníci pokutují ve velkém. A zákazníci jsou citliví i na to, když slyší, že je tu někdo nechce. A to vedení města v posledních letech dělalo,“ dodává.
Mikulov od loňského července třeba zvedl o 15 korun poplatek z ubytování na zákonem maximálně povolených 50 korun za osobu a noc. Má pokrýt zvýšené náklady, které má město s turismem, třeba likvidaci odpadků. Do budoucna chce Mikulov podle místostarostky Petry Korlaar (STAN) regulovat také krátkodobé pronájmy přes Airbnb či Booking.
„Právě klienti těchto služeb z naší zkušenosti nejvíce ruší noční klid a omezují místní. Jsme město poučené, máme tu zkušenosti s iritací turismem. Ale turisty chceme a potřebujeme. Bohužel v posledních letech zaznamenáváme zkracování průměrné délky pobytů, je to méně než dvě noci. Potřebovali bychom návštěvníky, kteří už město znají, nedovolí si křičet v nočních ulicích, ale zůstanou tu déle a navštíví podniky i památky,“ zmiňuje Korlaar, která má cestovní ruch v gesci.
Ubytovací kapacity jsou podle ní plně zamluvené, zároveň ale říká, že červenec bývá návštěvnicky slabší než srpen. Zdůrazňuje, že město se i s podnikateli sdruženými ve svazu snaží najít styčné body, turismus rozvíjet a především služby zkvalitňovat.
„Jedině tak nastane soulad s potřebami turistů i místních. Ano, zdražili jsme poplatky za pobyt, ale zkrášlili náměstí. Snažíme se akce rozprostřít do celé sezony, události pro místní plánujeme na klidnější dny v týdnu, aby si je mohli užít,“ dodává místostarostka.
Radnice podle ní zavedla i přísnější pravidla pro developery, kteří se musejí podílet na rozvoji veřejné infrastruktury. V praxi to znamená, že když chtějí stavět, musí přispět na park, hřiště či školku, případně je rovnou vybudovat.