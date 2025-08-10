Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Markéta Lankašová
  12:57
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
15 fotografií

Po mikulovském Svatém kopečku se loni prošlo přes dvě stě tisíc lidí. Napočítalo je čidlo, které u jedné z cest na poutní místo zaznamenává pohyb. Za deset let, kdy Správa chráněné krajinné oblasti Pálava návštěvníky monitoruje, to byl rekord.

„Čidlo díky teplotním senzorům snímá každý pohyb. Číslo přesahující 200 tisíc je přepočítané na unikátní návštěvníky, kteří cestu podnikli,“ říká vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jiří Kmet.

Když ale turista do Mikulova zavítá dnes, musí nad uvedenou cifrou jen nevěřícně kroutit hlavou. Město jako by před branami mělo ceduli s objížďkou. Méně turistů hlásí vinaři, restauratéři i zámek.

Ikonické zastávky mezi Brnem a Mikulovem chátraly. Zachránil je novinář

„Je to hrozně zvláštní pohled. Cyklisté, cizinci i všichni ostatní jako by prostě zmizeli,“ říká servírka v jedné z restaurací na náměstí.

„Kromě začátku července nám tu skoro každý týden pravidelně od čtvrtka do neděle prší. Žádné velké lijáky, ale deštivo je. To ale nemůže být jediný důvod, proč turisté v Mikulově nejsou, prázdno jsme měli, i když bylo hezky,“ dodává servírka v centru města a chystá ovocný čaj. Už asi desátý v řadě, pípa s pivem má opět klidnější směnu.

Je sobota v polovině léta, v historickém městě zase prší. Na náměstí se míhají lidé v pláštěnkách. V restauracích je rušněji, ale ne plno.

„To, co vidíte ve městě dneska, je o poznání méně lidí než dřív. Jestli měl někdy Mikulov problém s overturismem, bylo to v roce 2019. To jste mohli jít po náměstí v kterýkoli den v týdnu a bylo tam plno jako při vinobraní,“ vzpomíná místní podnikatel Michal Solařík.

Český overturismus: davy lidí i v noci. Která místa jsou přetížená výletníky

Za covidu podle něj lidí ubylo a v takovém množství jako před ním se už nikdy nevrátili. Solařík provozuje na kopci pod vyhlídkovou věží Kozí hrádek vinný sklep. Nabízí v něm vlastní vína i teplou kuchyni a turisté se u něj mohou i ubytovat.

„Všímáme si, že lidé mnohem méně plánují dovolenou nebo výlet předem. Kolikrát vyjedou naslepo a teprve na místě shánějí ubytování. A také se zdrží kratší dobu,“ srovnává Solařík. „Dřív jsme byli zamluvení na celé večery. Po skupinách se tu degustovalo víno, lidi jedli a bavili se. Teď přijdou na skleničku na dvě. A odcházejí,“ dodává.

„Paráda, máme to tu pro sebe“

Z Kozího hrádku je výhled na protější Svatý kopeček. Na vrcholku se míhá několik postav. Doby, kdy se do strmého kopce turisté šplhali jako jeden obří had, jsou ale zřejmě pryč. V jednu chvíli může na celém pahorku být maximálně pět desítek lidí.

„Pro nás je to super, máme to tu skoro pro sebe. Nejsme z cukru, trocha vody nás nezabije. Jezdíme sem pravidelně v naší čtyřčlenné sestavě každý rok, Mikulov je srdcovka,“ hlásí Jiří ze Šlapanic u Brna, kterého reportérka iDNES.cz potkává v polovině kopce. „Jsme tu už pár dní a ještě budeme. Ale takhle málo lidí jsme tu snad nezažili. Už jsme se byli podívat i u zatopeného lomu, zrovna tam byli potápěči. Jinak ani noha. Je to zvláštní pohled,“ dodává jeho partnerka Lenka.

Propad minimálně o pětinu

Že Mikulov zažívá propad návštěvnosti, ukazují i data mikulovského zámku. Zatímco loni tam za červenec zavítalo přes 10 tisíc lidí, letos to za stejné období bylo skoro o dva tisíce méně. Zámek udělal změnu v otvírací době, oproti loňsku má v pondělí zavřeno a už ani nenabízí tolik nočních prohlídek jako dříve.

Vinařské cyklostezky jižní Moravy: přehled nejlepších tras na kole mezi vinohrady

„Je to jedna z nejhorších a nejslabších sezon snad ze všech. Dřív jsme se prostě nezastavili. Teď je tu klid. Nevíme, jestli je to tím, že lidi jedou raději do ciziny, nebo nemají peníze. Paradoxně nám to, že prší, pomáhá, protože ti, co už do města dojedou, na zámek zavítají, aby se schovali před deštěm,“ shrnuje jedna ze zámeckých zaměstnankyň Michaela Mlynariková.

Podle předsedy místního Svazu cestovního ruchu Víta Buchty je propad zájmu turistů a také tržeb v Mikulově děsivý. „Podle typu zařízení hlásí provozovatelé propady dvacet až třicet procent. Vím to z první ruky, také provozuji hotel. Někteří úplně končí,“ vyjmenovává Buchta.

Nežádoucí křiklouni

Za současnou situaci podle něj nemůže jen počasí. „Další faktory jsou určitě přemrštěné ceny za jídlo v některých podnicích, ale především nevstřícnost radnice. Město nenabízí nic nového, je tu příšerně zmatený systém parkování, za chyby strážníci pokutují ve velkém. A zákazníci jsou citliví i na to, když slyší, že je tu někdo nechce. A to vedení města v posledních letech dělalo,“ dodává.

Mikulov od loňského července třeba zvedl o 15 korun poplatek z ubytování na zákonem maximálně povolených 50 korun za osobu a noc. Má pokrýt zvýšené náklady, které má město s turismem, třeba likvidaci odpadků. Do budoucna chce Mikulov podle místostarostky Petry Korlaar (STAN) regulovat také krátkodobé pronájmy přes Airbnb či Booking.

Kam (nejen) za největším vinným sudem ve střední Evropě

„Právě klienti těchto služeb z naší zkušenosti nejvíce ruší noční klid a omezují místní. Jsme město poučené, máme tu zkušenosti s iritací turismem. Ale turisty chceme a potřebujeme. Bohužel v posledních letech zaznamenáváme zkracování průměrné délky pobytů, je to méně než dvě noci. Potřebovali bychom návštěvníky, kteří už město znají, nedovolí si křičet v nočních ulicích, ale zůstanou tu déle a navštíví podniky i památky,“ zmiňuje Korlaar, která má cestovní ruch v gesci.

Ubytovací kapacity jsou podle ní plně zamluvené, zároveň ale říká, že červenec bývá návštěvnicky slabší než srpen. Zdůrazňuje, že město se i s podnikateli sdruženými ve svazu snaží najít styčné body, turismus rozvíjet a především služby zkvalitňovat.

„Jedině tak nastane soulad s potřebami turistů i místních. Ano, zdražili jsme poplatky za pobyt, ale zkrášlili náměstí. Snažíme se akce rozprostřít do celé sezony, události pro místní plánujeme na klidnější dny v týdnu, aby si je mohli užít,“ dodává místostarostka.

Radnice podle ní zavedla i přísnější pravidla pro developery, kteří se musejí podílet na rozvoji veřejné infrastruktury. V praxi to znamená, že když chtějí stavět, musí přispět na park, hřiště či školku, případně je rovnou vybudovat.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvoří kolony

Policie před polednem kvůli několika nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice....

10. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  13:13

Pád ortodoxního nacisty, který vládl Praze. Historikovi bylo opojení politikou osudné

Premium

Nacista vládnoucí Praze Josef Pfitzner skončil před 80 lety na popravišti. O pět roků dříve se zasloužil o pád primátora Otakara Klapky. Bývalý historik a náměstek pražského primátora stanul po válce...

10. srpna 2025

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

10. srpna 2025  12:57

Na Příbramsku hořela skládka, hasiči s ohněm bojovali více než 20 hodin

Hasičům se po více než 20 hodinách podařilo uhasit požár skládky v Chrástu na Příbramsku, škoda bude zřejmě nulová. V sobotu hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných, v neděli ráno...

9. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  10.8 12:32

Skopečkovi se nelíbí, jak Starostové kritizují Decroix: Chtějí přetáhnout voliče

Bitcoinová kauza ani po tiskové konferenci ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS neutichá. Podle stínové ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové by měl rezignovat i šéf státní kasy...

10. srpna 2025  11:48

Volby by vyhrálo ANO. Stačilo! má 8 %, Motoristé opět posilují

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN,...

10. srpna 2025  11:36

Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy

Zahraniční sekci turistického komplexu Wonsan Kalma v KLDR nyní mohou využít jen bohatí Severokorejci, pro ostatní jsou ceny příliš vysoké. Tvrdí to portál zaměřující se na Severní Koreu Daily NK....

10. srpna 2025  11:30

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý...

10. srpna 2025  11:01

Dělníci zbourali starou letištní lávku, dálnice D7 je u Prahy opět průjezdná

Stavbaři v noci na neděli zbourali starou lávku nad dálnicí D7 u pražského letiště Václava Havla. Silnice tu proto byla uzavřena, provoz se podařilo obnovit v neděli kolem 10. hodiny dopoledne. Podle...

10. srpna 2025  10:45,  aktualizováno  10:47

Stáhnou se Ukrajinci, ne Rusové. Trumpův vyslanec zřejmě špatně pochopil Putina

Zvláštní zmocněnec Donalda Trumpa Steve Witkoff údajně špatně porozuměl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a vyložil si jeho požadavky stažení ukrajinských vojáků jako ústupky Moskvy ochotné...

10. srpna 2025  10:27

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Americký ministr obrany sdílel video, v němž pastor říká, že by ženy neměly volit

Americký ministr obrany Pete Hegseth na sociálních sítích sdílel reportáž o evangelikální církvi, ve které jeden z pastorů říká, že ženy by neměly mít volební právo.

10. srpna 2025  9:43

Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

Návštěvnice Bezdězu na Českolipsku se v sobotu navečer zřítila z prudkého srázu pod hradem. V náročném terénu ji zachraňovali hasiči. Zraněnou turistku poté transportoval vrtulník do nemocnice.

10. srpna 2025  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.