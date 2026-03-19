Prezidenta si nepřivlastňujeme, dění v ČT je varováním, říká Minář z Milionu chvilek

V roce 2019 se tady na Letné dvakrát sešlo zhruba 250 až 300 tisíc lidí. Je reálné toto číslo v sobotu zopakovat?
Myslím si, že ano. Jestli se to stane, vůbec nevím. Těch lidí může být méně, ale může jich být i víc. Hodně to závisí na tom, kolik lidí vnímá urgenci a důležitost toho, co se děje, a kolik z nich cítí, že má smysl se tomu postavit. My doufáme, že jich bude hodně, a zároveň si nesmírně vážíme každého jednoho člověka, který přijede. Každý člověk totiž tvoří budoucnost téhle země a může ovlivnit, jak to tady vypadá.
Jste před tak velkou akcí nervózní?
Jsem nervózní. Ty stavy se mi střídají – nervozita se mění v hluboký klid a tak pořád dokola. Zároveň ale pracuje i adrenalin. U tak velké akce nikdy nemůžete mít všechno pod kontrolou. Je to obrovská zodpovědnost. Často si říkám, jakým právem zrovna já se můžu postavit před ty lidi. Z nějakého důvodu to ale funguje. Chodí, věří nám a my se snažíme vyjádřit jejich obavy a formulovat jejich hlas.
V souvislosti s nadcházející demonstrací zmiňujete několik dílčích témat – útoky na kulturu, sílící extremismus, ohrožení demokracie, nedostatečné výdaje na obranu... Kdybyste měl ale shrnout jednou větou, proč by lidé měli v sobotu přijít, jak by zněla?
Udržení bezpečné, svobodné a spravedlivé demokracie není samozřejmost. Mnozí kvalitní lidé jsou vyhazováni z důležitých funkcí a společnost hrubne. To není země, ve které chci žít, chceme tomu zabránit a myslíme si, že to jde jen tehdy, když se statisíce lidí začnou aktivně stavět za svou zemi.
Podobá se situace ve společnosti roku 2019, kdy se Letenská pláň zaplnila hned dvakrát?
Je horší. Jednak proto, že je to poprvé, kdy je přímo ve vládě extrémní subjekt s proruskými postoji. To v situaci, kdy pár set kilometrů od nás zuří válka, představuje velké riziko.
Druhé velké riziko je globální kontext, zejména nepředvídatelnost toho, co se bude dít v Americe. Demokracie tam prochází zatěžkávací zkouškou. Je to velmi nejistá situace, a proto je důležité, aby Evropa zůstala silná a jednotná.
Objevují se ale i názory, že účastnit se podobných demonstrací nemá cenu a nic to nezmění. Co byste lidem, kteří to tvrdí, vzkázal?
Že se mýlí, a ať přijedou. Minimálně zjistí, že to má obrovskou cenu pro ty lidi, kteří tam jsou. Je to pro ně často transformační zkušenost, zdroj naděje i motivace něco dělat.
A berou podobné akce vážně i samotní politici?
Z minulosti víme, že to má vliv i na politiky. I když tvrdí opak, není jim příjemné, když je proti nim plné náměstí a veřejně se mluví o jejich krocích. Nemůžeme je donutit ke konkrétním činům, ale můžeme se nebát, nemlčet a nebýt pasivní. A to samo o sobě mění charakter země.
Bývalý předseda vlády Petr Pithart loni 17. listopadu na demonstraci na Staroměstském náměstí vyjádřil obavy, že je demokracie momentálně více ohrožena než před sedmi lety. Zároveň řekl: „Nedělali jsme to, co jsme měli dělat. Chodit na náměstí je to nejmenší, co se dá dělat. Je to hezké, máme z toho dobrý pocit, ale je to málo.“ Přítomné vyzval, aby do politiky spíše aktivně vstupovali a ovlivňovali ji zevnitř. Co na to říkáte? Není organizování demonstrací jen polovičaté řešení?
Demonstrace jsou nezbytné, ale samy o sobě nestačí. Jsou formou obrany. Pokud chceme zemi dlouhodobě zlepšit, musí lidé vstupovat do politiky. Já s jeho slovy souhlasím, sám jsem se o to před lety pokusil. Myslím, že je důležité, aby to lidé zkoušeli.
Nevezmete si ten apel k srdci a nepokusíte se do politiky vstoupit znovu?
Už jsem to zkusil, ale nevyšlo to. Došel jsem k tomu, že moje cesta je spíš v občanské aktivitě. To ale neznamená, že jiní by do politiky vstupovat neměli.
Váš spolek vyjadřuje také podporu prezidentovi Petru Pavlovi. Koneckonců petice Stojíme za prezidentem byla i hlavním spouštěčem sobotní demonstrace. On sám ale nechce vystupovat jako opoziční lídr. Nepřipadá vám, že tím jeho pozici spíš komplikujete, než posilujete?
Nemyslím si. Prezident je svébytný a nikdo si ho nemůže přivlastnit, ani spolek Milion chvilek. Podpora veřejnosti ho naopak posiluje. Zároveň ale říkáme, že odpovědnost je na nás všech, ne jen na jednom člověku.
Dlouhodobě také tvrdíte, že chcete bojovat za současná veřejnoprávní média. Nedávno váš spolek zveřejnil koláž, kde jsou vyobrazené bývalé tváře České televize, které nyní na současné vedení ČT poukazují a veřejně jeho kroky kritizují. Neznamená to, že tím vlastně přiznáváte, že veřejnoprávní média už několik let úplně nefungují a že ta změna musí přijít i zevnitř?
Útok na veřejnoprávní média probíhá už roky. Je to systematická snaha je zničit a zpolitizovat. Probíhá to mimo jiné přes Radu České televize a přes dosazování lidí do jejích struktur. Zároveň vidíme, že kontinuálně klesá kvalita investigativy, že se ořezává, a to je velmi varovný trend.
My říkáme, že je potřeba se tomu teď postavit. Pokud by se zrušily koncesionářské poplatky a média se úplně zpolitizovala, půjde to do úplného rozkladu. Odejdou kvalitní lidé, klesne úroveň nejen zpravodajských pořadů a médium by přestalo plnit svoji roli. Tomu musíme zabránit. Neříkáme, že je všechno v pořádku, samozřejmě musí zároveň probíhat i určitá vnitřní obměna.
Vystoupí v sobotu na pódiu i nějaká bývalá tvář České televize?
Nevystoupí. Pro nás je to o principu, ne o konkrétních jménech.